На 9 млн тенге оштрафован чиновник в Карагандинской области

Он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Бухар-Жырауского района» Абдильдина Н., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

По информации ведомства, Абдильдин получил взятку от представителя подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств выделенных на зимнее содержание автомобильных дорог. 25 июня приговором Бухар-Жырауского районного суда Абдильдин осужден к штрафу в размере 9 млн тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

- Судом установлен срок для уплаты и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы, - говорится в сообщении.

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