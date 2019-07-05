БРК и ЕАБР начнут финансировать первый этап строительства газопровода "Сарыарка"

Проект направлен на выполнение стратегических целей Республики Казахстан в области обеспечения энергетической безопасности страны.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек") и Евразийский банк развития (ЕАБР) открыли финансирование первого этапа строительства магистрального газопровода "Сарыарка" (далее – Проект). Соответствующее соглашение стороны подписали 3 июля текущего года в Нур-Султане.

Согласно утвержденной Банками схеме финансирования, ЕАБР, как лидер синдиката, приобрел облигации проектной компании АО "АстанаГаз КМГ" (дочерняя компания АО "ФНБ "Самрук-Казына") в размере 102 млрд тенге сроком на 10 лет. Источниками финансирования явились средства ЕАБР на 51 млрд тенге и заимствование средств у БРК на аналогичную сумму. Таким образом, общая сумма финансирования Проекта со стороны БРК и ЕАБР составила 102 млрд тенге при общей стоимости Проекта 267,3 млрд тенге.

Финансирование проекта осуществлено через облигационную программу, в рамках которой размещено два выпуска облигаций: на 85 млрд тенге и 102 млрд тенге. Первый выпуск облигаций успешно размещен в декабре 2018 года. Финансовым консультантом и Андеррайтором проекта Сарыарка выступило АО "SkyBridge Invest".

Проект направлен на выполнение стратегических целей Республики Казахстан в области обеспечения энергетической безопасности страны, надежного и бесперебойного газоснабжения центрального и северного регионов, улучшения экологической обстановки. В рамках финансирования предполагается строительство линейного газопровода по маршруту "Кызылорда - Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан" для газификации г. Нур-Султан, центральных и северных регионов страны.

Планируется поэтапное обеспечение газом 171 населенного пункта вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода. В рамках проекта планируется создание до 900 рабочих мест в период строительства, в период эксплуатации - 194 новых рабочих мест.

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