Смогут ли кенийские бегуны выступить за Казахстан на Олимпиаде-2020

В декабре ожидается официальный визит президента IAAF в Казахстан, международная федерация внимательно наблюдает за развитием легкой атлетики в нашей стране.

Четыре спортсмена - Нора Джеруто, Каролин Кипкируи, Дэйзи Джэпкимэй, Шэдрак Коэч, а также тренер Кеннет Кепиего Ротич - приняли гражданство Казахстана в декабре 2018 года. Но на соревнованиях они до сих пор представляют свою родину, передает Zakon.kz.

Как объяснил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики РК Асхат Сейсембеков, спортивное гражданство в легкой атлетике может отличаться от реального.

IAAF анонсировал новые правила перехода спортсменов, и в этот период (2017 год) состоялся переезд кенийских спортсменов в казахстанский клуб "Алтай Атлетикс". С января 2019 года эти атлеты представляют сборную Восточно-Казахстанской области.

- Был период так называемой заморозки смены спортивного гражданства легкоатлетами. За этот период был составлен новый строгий регламент, который урегулировал беспорядочные и многочисленные переезды. Окончательно же IAAF разрешила менять страну в июле 2018 года.

Как только он завершился, мы подали от федерации свою заявку на то, чтобы они получили возможность выступать под флагом Казахстана. Пока это находится на стадии рассмотрения в определенной комиссии. Есть ряд факторов, которые находятся в работе. Пока по срокам не известно. Сложный переговорный процесс, - сказал он.

В декабре ожидается официальный визит президента IAAF в Казахстан, международная федерация внимательно наблюдает за развитием легкой атлетики в нашей стране.

- Есть новые правила, достаточно обширные: трехлетний период ожидания выступления за сборную, например, много факторов. Их совокупность будет принята во внимание руководством IAAF и дано определенное решение, - отметил генсек.

Таким образом, пока рано говорить о том, что кенийских бегунов успеют заявить за Казахстан, но федерация не теряет надежды и ведет определенную работу.

Альберт Ахметов

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