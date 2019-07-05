Токаев поднял главный флаг страны

Государственный флаг Казахстана в самом центре Нур-Султана имеет размер 15 на 30 метров, и возвышается над городом на высоте 111 метров, что позволяет видеть его из любой точки города.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в этно-мемориальном комплексе "Атамекен" поднял главный флаг страны, передает корреспондент Zakon.kz.

- Дорогие соотечественники, торжественная церемония подъема государственного флага по традиции открывает праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы. В момент, когда знамя Казахстана взмывает высоко над землей, наши сердца наполняются чувством гордости за нашу страну, за все достижения, которые мы обязаны нашей Независимости, - сказал Токаев.

Он добавил, что со времени своего становления столица стала зримым воплощением успеха казахстанской модели развития.

- Она стала достойной оценкой исторических заслуг Елбасы в объединении нации и построении нашей государственности. Сегодня флаг Казахстана знают во всем мире как символ миролюбивой и взвешенной политики, нацеленной на обеспечение безопасности, стабильности в регионе и на всей планете, - подчеркнул Президент.

Государственный флаг Казахстана расположен в самом центре Нур-Султана и имеет размер 15 на 30 метров, он возвышается над городом на высоте 111 метров, что позволяет видеть его из любой точки города. Вес флага составляет 100 кг.

Также по сложившейся традиции глава государства вручил погоны 27-ми курсантам различных военных институтов и академий. Все они - отличники военной науки, поэтому получают награду непосредственно из рук Президента. Это мероприятие проходит в столице ежегодно.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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