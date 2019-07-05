Рассылка о ста тысячах тенге в Арыси создала переполох в ЦОНе

Для оформления разовой помощи сведения граждан будут запрошены из баз данных ДП Туркестанской области.

Информацию о разовой помощи от государства в размере ста тысяч тенге для жителей Арыси прокомментировали в пресс-службе некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает Zakon.kz.

- В социальных сетях появилась информация о сборе перечня документов на получение разовой помощи от государства в размере 100 тысяч тенге для жителей города Арыс, в связи с чем наблюдается наплыв граждан в центр обслуживания населения. Однако, данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

По информации корпорации, для оформления разовой помощи сведения граждан будут запрошены из баз данных Департамента полиции Туркестанской области.

Об этом говорил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге 3 июля текущего года в Арысе: "Информация обо всех жителях для получения материальной помощи и пособий будет запрошена из ДП. Для получения пособий не нужно собирать перечень документов. Достаточно иметь при себе только удостоверение личности. По Арысу создано 17 штабов. Жителям нужно обратиться туда, сотрудники этого штаба проводят сбор информации".

- Стоит отметить, что помимо граждан, обратившихся в ЦОН за справками для получения разовой помощи, граждане также обращаются за справками о зарегистрированных правах на недвижимое имущество для ремонта жилья и за справками для получение кредита с 1% скидкой для индивидуальных предпринимателей. В связи с этим, просим граждан не поддаваться провокациям и внимательно следить за информацией, - отметили в пресс-службе.

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