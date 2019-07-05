Асылбек Кожахметов: Не контролировать, а дать свободу в образовании

"Нельзя, чтобы среднее и высшее образование курировало одно министерство".

Не может быть, чтобы при частой смене министров образования, вектор реформ в этой сфере оставался все время один и тот же. Выходит, кто-то настойчиво ведет свою линию перемен, ведущую всю систему образования если не в пропасть, то уж точно к пропасти. Сможем ли мы остановить столь серьезные сигналы о том, что будет через лет пять-десять? Об этом и другом читайте в эксклюзивном интервью президента AlmaU, президента Гражданского Альянса Казахстана Асылбека Кожахметова.

- Асылбек Базарбаевич, что вы знаете о реформе образования в школах?

- Я занимаюсь больше высшим образованием, и не могу сказать, что сильно погружен в нюансы реформирования школьной программы. Знаю про трехъязычие, и одобряю. Очень хорошо, если все наши выпускники будут знать три языка – казахский, русский, английский. А если национальная школа, например, узбекская, то у них будет четыре языка.

Другое дело, что любые реформы не нужно делать "с кандачка" и стремиться отрапортовать. Нельзя без педагогов, знающих языки, начинать программу обучения на трех языках. Когда самый правильный вопрос внедряют не системно и быстро, то и правильное направление становится неправильным. Имею ввиду, что не расписано по этапам внедрения, не подготовлены преподаватели, учебники, но обучать начали…

Учителей, которые будут преподавать на английском, учат английскому языку за три месяца, летом. Все-таки нужно делать более основательно. И те деньги, которые пошли на такое обучение, наверное, были выброшенные деньги. Миллиарды…

За последние два года в школьном образовании появилось направление, "Предпринимательство" с 9-10 класса. Как раз его не хватало в образовании. То, что учебники подготовили - хорошо, но у меня вопросы есть. Кто подготовил учебники, насколько они профессионалы? Теперь нужно переподготовить предпринимателей, которые будут преподавать. Школьные ли это учителя, или из бизнеса, или это преподаватели вузов…

- Реформа оставляет в шоковом состоянии родителей школьников, которые понимают, что происходит, когда ребенок вместо оценок получает баллы. Что такое для него балл - непонятно и здесь идет нарушение понимания, что происходит.

- Я понял вас, но я вас не поддержу. Во-первых, нам нужно менять образование, кардинально менять.

- Это и есть основной вопрос: стоит ли дальше менять форму образования?

- Сейчас рыночная экономика, темп изменений ускорился, и поэтому нам нужно менять и содержание, и подходы как в системе школьного образования, так и в системе вузов.

Те реформы, которые были, они не в сторону соответствия внешней среды. Это были реформы какие-то… Сложно назвать их реформами. Это псевдореформы, поэтому они не прижились. Поэтому и ругаются. Но я за реформы. Нужно делать реформы каждые пять лет.

Давайте не отставать от мира, это нормально. Вообще, скорость всего увеличилась, поэтому реформы могут быстро идти, чаще внедряться. И я бы хотел сказать, уважаемые родители, не отставайте от жизни, не держитесь за прошлый век.

- Оценка - это не прошлый век. Для ребенка это показатель того, что он сделал, на сколько. Баллы для малыша в 1-2-м классе вообще непонятны.

-Вы читали книгу "Богатый папа, бедный папа"?

- Конечно, читала. Кийосаки?

- Вот ее должны прочитать все родители, тогда они поймут больше - какие реформы нужно ожидать, что нужно делать. Нам нужна реформа родительского отношения к детям, у нас не должно быть видение, что я отдаю вам ребенка в школу и дальше вы за все отвечаете сами.

- Такого нет, ведь все родители сейчас возмущены.

- Они возмущены, потому что не хотят входить в курс дела. Они должны управлять школами, влиять на советы попечителей, влиять на все. Но они же просто жалуются вместо того, чтобы создавать. Уже по закону советы попечителей есть, уже можно идти к директору и говорить, мы хотим создать совет попечителей нашей школы. И тогда автоматически некоторые управленческие вопросы к ним переходят. Но они же предпочитают не влезать в дела, а критиковать.

- Думаю, вы ошибаетесь, родителям никто не дает информацию о том, что реально происходит.

- Им не надо информации, им нужно один закон прочитать, что в школе должны быть советы попечителей. И они должны сказать, мы хотим создать совет. Ни один человек не может выступать против. А если совет создали, управление переходит к родителям, а не к директору. Но естественно, хотелось бы, чтобы в этом совете были грамотные, успешные, неравнодушные люди, те, которые идут в ногу со временем.

- Как они будут грамотные, неравнодушные, если у их детей есть СОРы и СОЧи, где надо ставить галочку, вместо того, чтобы смотреть, анализировать и решать?

- Нужно сначала все системно делать. Я против того, что если баллы - неправильно, значит, все неправильно.

- Этого никто и не говорит. Нужна корректировка реформы, а не так, что просто взяли и отменили. Как ректор вуза можете ли вы точно сказать, сколько представителей рабочих профессий выпускают высшие учебные заведения? И сколько нужно?

- При советской экономике было: задача и миссия образования – профессия, все должны быть трудоустроены. Я оспариваю. Задача образования - не получение профессии, оно должно называться "высшее образование", а у нас называется "профессиональное образование". Не обязательно давать профессию человеку. Более того, бакалавриат - сам по себе взяли с подготовки специалистов, которые больше были похожи на профессию, ушли на бакалавриат и к магистратуре.

Но тогда давайте разделим обязанности: бакалавриат - это не подготовка к профессии, а общая подготовка к жизни, умению учиться, мыслить и жить в этой жизни. У нас в университете есть предмет "Дизайн жизни", то есть, это про управление жизнью. Ты сам собираешься своей жизнью управлять или твои родители будут управлять, старший брат, вуз, или правительство…

Старый подход - профессия на всю жизнь - ушел, но это не означает, что он три-четыре раза поменяет профессию. Это означает, что не надо бросаться за бакалавриат, как за профессию. И когда мне говорят: "А сколько устроилось по профессии?" - это старый неграмотный вопрос. Вообще трудоустройство, как таковое, конечно, нужно.

- То есть, вы считаете, что в стенах вуза человека нужно готовить к жизни?

- Совершенно верно. На бакалавриате надо готовить к жизни, на магистратуре - к профессии.

- Бакалавриат четыре года, магистратура два года, итого шесть лет. Молодой человек сначала учится жизни, а потом профессии?

- Да. Но если он обучился жизни, следующие профессии он будет легко получать. Он не будет переживать, что потерял работу, потому что понимает, это требования рыночной экономики. Он будет заранее учиться, чтобы перейти туда, что приносит ему не успех, а счастье. То есть, нужно другое отношение к жизни.

- Он миссию свою должен найти?

- Да. Миссии учить - задача вузов, с этим я согласен. Но в миссии не написано, в какой профессии он должен работать.

- По статистике, 60 % выпускников не могут трудоустроиться, есть ли тут связь с профессиями, к которым их готовят?

- Я не говорю, что люди не должны трудоустраиваться. После бакалавриата не обязательно, на магистратуре, такое требование на магистратуре – правильное. Он два года специальности уделяет. На этом ты готовишься к жизни. Зачем? Когда абитуриенты поступают, они неосознанно, неправильно выбирают профессию. То, что "подешевле", "родители сказали". Студент, проучившись три-четыре года, говорит, "блин, я вот это хотел". А мы говорим ему, вот теперь иди в магистратуру.

- После трех-четырех лет у него наступает понимание, чего же он хочет?

- Да. И, заметьте, за эти четыре года, которые он учится... На самом деле, если мы говорим, что мы учим профессии, так за четыре года ваша профессия, знаете, куда ушла?

Нужен более короткий срок для профессии. Более универсально подготовить человека, чтобы он быстрее осваивал профессию. Если у него мышление правильное, отношение к работе, ответственность, он инициативный, то на любой работе востребован и быстрее осваивает профессию.

А если человеку все "до лампочки", то он так и будет ходить так тень, получать зарплату.

Теперь смотрите. Если он хочет быть предпринимателем, он какую профессию должен закончить? Вот у нас говорят, у нас в среднем 25-30 работает в среднем бизнесе, а к 2050-му году будет 50%, так они же из этих вузов будут.

Они не должны идти в профессию, они должны идти в предпринимательство. Чем хорошо предпринимательство? Человек-предприниматель говорит: "Государство, я отвечаю за свою жизнь, не надо меня трудоустраивать, не надо мне какие-то там зарплаты давать".

- Как-то в интервью вы сказали: "Если из 100 процентов выпускников хотя бы 10% займутся предпринимательством - это реализация мечты". Как сейчас с этим?

- Если как у нас в вузе: 3-5% в предпринимательство идут. То есть нам надо развиваться. Мы пока еще не дошли до этого. Но и эти 3-5% сразу создают рабочие места для других, от двух до четырех человек они вовлекают, в том числе, своих однокурсников.

- Вернемся к вопросу о нынешнем высшем образовании. Если студент определился к 3-4 курсу, чего он хочет, а дальше у него нет денег на магистратуру… Папа с мамой взяли кредит на его обучение и говорят: "Как отучишься, пойдешь работать или делать бизнес"... Он не может дальше себе позволить учиться. Кто прошел ЕНТ, могут рассчитывать на гранты, или этого тоже уже нет?

- Первое. То, что у нас называется - грантами, это не совсем точное название. У нас есть грант для человека, ему говорят, ты можешь выиграть грант, а на самом деле, большая часть грантов распределяется просто по вузам, не по студентам. Гранты идут по национальным вузам. 500 грантов, 1000 грантов... Человек не конкурирует с этим. У нас нет конкуренции в образовании, которая должна быть.

У нас есть национальные университеты, которые получают большую часть грантов. У нас есть частные университеты, которые тоже что-то получают. Либо частные университеты, приближенные к государственным, получают очень много грантов.

Во-вторых, когда я выступаю перед абитуриентами, я всегда говорю, не гонитесь за грантами. Если вы гонитесь за грантами, вы просто идете поступать туда, где легче всего поступить на грант. И, возможно, это не ваша мечта. Они спрашивают, а что нужно? Я отвечаю, у нас есть очень хорошая система, в ней есть недостатки, но очень хорошая система кредитов от государства. Когда кредит, ты идешь, куда хочешь. Ты вернешь этот кредит потом, после окончания, он тогда уже в цене упадет. Если вы сейчас берете кредит 10 тысяч долларов, возвращать будете 5 тысяч.

Многие люди боятся этого. Мы в предпринимательском университете говорим, чего вы боитесь? Вы в себя верите? Верим. Вы создадите предприятие? Создадим. Тогда вперед, создавайте предприятия и возвращайте эти кредиты. Но вы их вернете гораздо быстрее, чем вы создадите предприятие, которое вам по душе. Вы создадите коллективы людей, которые вместе с вами работают, вы создадите экономику.

Давайте ее делать так: не надо молиться на образование, надо молиться на личность. Личностный подход в образовании это главное, профессиональный подход на втором месте.

- Что вообще важно в системе образования?

- Считаю, нельзя, чтобы у нас было министерство среднего образования вместе с министерством высшего образования. Почему нельзя?

Первое и главное - нет в Казахстане специалиста, который был бы и специалист в высшем, и специалист в среднем. Он либо там, либо там хороший специалист. В итоге, приходит из высшего образования, у нас падает среднее, приходит из среднего, у нас падает высшее.

- Имеете в виду, что в министерстве образования должны создать два разных министерства? Одно - для школ, другое - министерство высшего образования?

- Высшего образования и человеческих ресурсов, я бы сказал. То есть то, чем занимается министерство после высшего образования. И это не я придумал, просто нужно изучить международный опыт, сейчас многие страны делают так, и в России, и в Узбекистане. Один Казахстан пытается удержать…

- Вы же не допустите этого?

- Если нас услышат. С каждым годом система начинает слышать нас. Давайте разделим, что главное для высшего образования?

Для высшего образования главное – автономность. Вузы должны быть автономны.



Второе - конкуренция. Пока не будет конкуренции в высшем образовании, не будет качественного образования. Качество образования не создается нормативами, не создается министерством. Это внутреннее качество самого вуза и вуз должен сказать: я хочу делать качественно, и его команда перестраивается, они меняют предметы, подходы, преподавателей, специальности, стратегию, но сами, без указания министерства.

Журналист-интервьюер София Мустафаева, Sofibaesh.kz

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