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Поэтапный переход к декларированию в Казахстане начнется с 2021 года

Переход к декларированию будет происходить в четыре этапа.

Фото : adilet.tv5 июля 2019, 15:34

4 июля 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", предусматривающий перенос ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов, на первом этапе – с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего декларирования представят:

- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

На втором этапе – с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе – с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе – с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.


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