Опасное раздражение. Аллергия все активнее шагает по планете

В Казахстане с начала года зафиксировано 250 случаев анафилактического шока.

Пищевая, на пыльцу растений, лекарства и бытовую химию, на животных... Это далеко не полный список аллергенов, которые вызывают у людей зуд, сыпь, лихорадку, а иногда анафилактический шок и даже смерть.

На сегодняшний день практически любое вещество может вызывать у человека аллергию, которая может проявиться букетом симптомов – от раздражающих до смертельных. В Казахстане только с начала года зафиксировано 250 случаев анафилактического шока.

- Нас пригласили друзья в гости, на ужин было блюдо из рыбы. Ничего не предвещало беды, сидим, разговариваем и в какой-то момент тишина. Я чувствую, что-то не так, но ничего не могу понять. Все кто был за столом, с испуганными глазами смотрят на меня. Оказывается, на фоне аллергии на рыбу, у меня произошел отек Квинке. Я не видела, что происходило в тот момент с моим лицом, но дышать было к тому времени уже практически невозможно. Дальше скорая. К счастью, откачали. Больше рыбу не ем. Это был кошмар! - рассказывает свою историю жительница Павлодара Айжан Галеева.

Крохотная частица какого-либо вещества попадает в организм, и иммунная система человека дает сбой. У каждого больного, который несет бремя этой напасти, своя история ее появления, но от этого им не легче. Практически все имеющиеся в распоряжении врачей средства лечения имеют неоднозначные результаты пациентам, измученных аллергией. Антигистаминные препараты зачастую облегчают симптомы недуга, но большинство из них вызывают сонливость.

Еще недавно редкая и, можно сказать, экзотическая болезнь, оказалась одной из самых распространенных. Таких историй уже миллионы и с каждым годом их количество только растет.

- Слишком стерильно! Специалисты считают, что наш организм постоянно должен бороться с бактериями и инфекциями. А сейчас мы находимся в стерильных условиях. Чем более развитая, цивилизованная страна, чем выше уровень жизни населения, тем выше уровень заболеваемости аллергией. К примеру, в слаборазвитых странах аллергии практически нет. Даже сравните, в прошедшие годы меньше было аллергиков. С каждым годом количество их увеличивается, по мере того, как уровень жизни растет, увеличиваются и случаи аллергических реакций и заболеваний, - говорит аллерголог Рустам Ажибаев.

Аллергия все активнее шагает по планете. Почему это происходит? И есть ли возможность обезопасить себя на будущее? Разбиралась корреспондент Первого канала Евразия Айгерим Муздыбаева. Смотрите в программе "Аналитика" на Первом канале Евразия в воскресенье, 7 июля в 20.00.

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