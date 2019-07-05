Ержан Бабакумаров назначен заместителем акима Алматы

Последнее место работы - советник президента Республики Казахстан – заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.

Распоряжением акима города Алматы по согласованию с Администрацией Президента РК Е. Бабакумаров назначен заместителем акима города, передает Zakon.kz.

Бабакумаров Ержан Жалбакович родился 2 марта 1969 года в Талдыкорганской области.

В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности "преподаватель политической истории".

Научные звания, степени, деятельность:

· Аспирантура Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1995);

· Кандидат политических наук, тема диссертации: "Социально-политические основы образования многопартийной системы в Республике Казахстан на современном этапе (1985-1993 годы)" (1994);

· Действительный член, академик общественной Академии политических наук, член Казахстанской Ассоциации политических наук (1997)

Трудовой стаж:

· Заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-1996);

· Главный специалист аппарата акима города Алматы (1996);

· Старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1996-2004);

· Главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-09.2004);

· Заведующий Информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (09.2004-03.2005);

· Заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-08.02.2006);

· Вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта Республики Казахстан (08.02.2006-28.10.2007);

· Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан (28.10.2007-27.05.2008)

· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (05.2008-10.2012);

· Директор Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (05.10.2012-08.06.2016);

· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-министра РК (06.2016-12.2018);

· Заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан (12.2018-04.2019);

· Советник Президента Республики Казахстан (с 04.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Құрмет" (2005);

· Медали

Научные, литературные труды, публикации:

· Автор книг "Межнациональные отношения в Казахстане: этнический аспект кадровой политики" (1993 г., в соавт.), "Казахстан: партийный аспект парламентских выборов 1994 года" (1994 г.), "Республика Казахстан: красный рассвет на пороге XXI века?" (1996 г., в соавт.), более 50 монографий, книг, брошюр, научных статей, изданных в Казахстане, России, Индии, Украине.

Последнее место работы - советник президента Республики Казахстан – заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.

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