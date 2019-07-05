Сагинтаев просит показать проблемные места Алматы

Новый аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, что проверил очередной район города, и попросил показывать ему проблемные места, передает Zakon.kz.

Находясь пятый день на новой должности, Сагинтаев ежедневно осматривает разные районы, беседует с жителями города и дает поручения районным акимам и другим чиновникам. В пятницу, 5 июля, аким посетил Ауэзовский район, о чем рассказал на своей странице в Facebook.

С жителями мкр. Мамыр-4 обсудили волнующие их вопросы. Поручил Ануару Ускенбаеву впредь не показывать мне то, что красиво, а показывать проблемные места, чтобы было объективное понимание ситуации. В целом, в районе требуют решения вопросы уличного освещения.

Наблюдается изношенность дорожного полотна, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Нужно учитывать мнения жителей при благоустройстве дворов.