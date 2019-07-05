Чем опасна утечка данных 11 миллионов казахстанцев

Готовая база свежих данных о людях оказалась в открытом доступе.

В крупнейшей утечке данных 11 млн казахстанцев виноваты должностные лица. Такое подозрение высказали в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Речь идет об ИИН, номерах паспортов и адресах граждан, которые находились в открытом доступе. Скачать их мог любой желающий, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Вышло так, что узнать все о нас можно в сети - имя, домашний адрес, ИИН и даже паспортные данные. Готовая база свежих данных о людях оказалась в открытом доступе. Ссылку на сервер с персональными сведениями обнаружили специалисты центра анализа и расследования кибератак. Они уверены: такая вопиющая утечка важной информации от частной компании произойти не могла.

Арман Абдрасилов – директор Объединения юридических лиц Центра анализа и расследования кибератак:

- Это, да, один из государственных органов, потому что такой базой ни одна частная компания, естественно, не владеет. Это одна из составляющих государственных систем. Возможно, один из сотрудников получил доступ к некой базе, как государственная система, посчитал, раз он имеет доступ, он может скачать и выложить в сеть.

Через неделю после того, как утечка всплыла, сервер с данными перестал работать. По мнению вице-спикера Мажилиса Владимира Божко, в век цифровых технологий, когда люди сами рассказывают в социальных сетях о себе больше, чем стоило бы, такое неудивительно. Но повода для сильного беспокойства пока нет.

Владимир Божко - заместитель председателя Мажилиса Парламента РК:

- Я не вижу в этом большой угрозы, хотя, определенные сложности есть, связанные с тем, чтобы это не посягало на финансовые интересы наших граждан, чтобы это не послужило мерами по ограничению права выезжать. Если это ушел массив про все силовые структуры и армию – это плохо.

IT-cпециалист Султан Маликов уверен: незащищенных систем в мире нет, и взломать можно все, что угодно.

- Нужно следить, где, на каких сайтах вы оставляете свои данные, где привязываете свои карточки, где вы выкладываете данные ваших паспортов. Личные данные пользователей представляют огромную ценность, существуют интернет-магазины по продаже интернет-данных и продаже карточек.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ищут, какому из госорганов принадлежали данные казахстанцев, и выясняют причины случившегося. Как только удастся определить источник, будет проведено расследование.

Руслан Абдикаликов - заместитель председателя комитета по информационной безопасности:

- Мы подозреваем, что должностные лица здесь виноваты. Когда мы найдем госорган, из которого была произведена выемка этих данных, соответственно, по этим двум частям 641 статьи КОАП РК будет применено наказание к должностным лицам.

По словам Руслана Абдикаликова, если окажется, что госслужащие ни при чем, то этот госорган будет признан потерпевшей стороной, и обратится в правоохранительные органы. Тогда вопрос перейдет в уголовную плоскость. Тем не менее, данные на десятки миллионов пользователей уже утекли. В полиции расследуют ЧП. Жалоб от самих казахстанцев пока не поступало.

"Сливы" персональной информации и в Казахстане, и в других странах мира уже не редкость. В апреле этого года масштабный скандал затронул платформу Facebook. В доступе оказались личные данные 1,5 млн пользователей без их ведома. Крупнейшая утечка в интернете затронула пользователей сервисов Yahoo — 5 лет назад. Тогда хакерам удалось получить доступ к информации о 1,5 млрд человек.

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