На кукарекающего по утрам петуха подали в суд

Пожилой паре, приезжающей в эти места на лето, живой будильник под окном пришелся не по душе.

Необычный судебный процесс предстоит рассмотреть окружному суду во Франции. В качестве обвиняемого – домашний петух, на которого пожаловалась пожилая пара. Супруги винят птицу в том, что оно слишком громко кричит по утрам, мешая их отдыху. Несмотря на нелепость ситуации, суд рассмотрит дело с участием птицы, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Раннее пробуждение петуха по имени Морис стало поводом для обращения в суд. Пожилой паре, приезжающей в эти места на лето, живой будильник под окном пришелся не по душе. Ответить за петуха придется хозяйке птицы Корин Фессо. Но заставить Мориса замолчать – все равно, что пытаться чихнуть с открытыми глазами.

Корин Фессо - владелица петуха:

- Они обвиняют нашего петуха в том, что каждое утро с 4 часов и до позднего вечера он поет.

Жители небольшой коммуны Пьер-Сен Д’Олерон, где размеренную тихую жизнь взбудоражил петух Морис, разделились на 2 лагеря. Одни поддержали недовольных соседей, другие встали на защиту ранней пташки, которой невдомек, что природный инстинкт – источник всех его бед.

Кристоф Сюер - мэр коммуны Сен-Пьер Д’Олерон:

- Сегодня это петух, завтра мотоцикл соседей, послезавтра белье, которое они повесили, закрывая мне вид. Думаю, пора остановиться.

Мэр коммуны заявил, что готовит постановление муниципалитета, согласно которому крики петухов, собачий лай и мычание коров отнесут к национальному достоянию. Как это ни странно, но иск по делу Мориса суд все же рассмотрит – 5 сентября.

Абсурдные иски – часть судебной системы, в которой они так или иначе встречаются. В 2002 году музыкальная компания, владеющая правами на произведения исполнителя Джона Кейджа, подала в суд на композитора Майка Батта. Представители истца заявили, что в альбоме музыканта присутствовал трек, состоящий из тишины, который ранее записал Джон Кейдж. Композиции и, правда, оказались похожи. А звучат они так. Уроженец Китая Цзян Фенг требовал у судей расторгнуть его брак с супругой, которая, по его словам, была не до конца честна с ним. У внешне достаточно привлекательной пары родились дети, мягко говоря, не похожие на своих родителей. Фенг заподозрил супругу в измене, однако тест ДНК подтвердил его отцовство. Но вскрылся другой обман. Благоверная изначально была отнюдь не красавицей, но после серии пластических операций ее было не узнать. В итоге, суд признал женщину виновной и обязал ее выплатить бывшему супругу 120 тысяч долларов моральной компенсации. Впрочем, сразу несколько изданий сообщили, что история выдуманная, и на самом деле является частью агрессивной рекламы тайваньской клиники пластической хирургии.

Не лишен фантазии и житель американского штата Калифорния Джонатан Ли Ричерс. Он обратился в суд с обвинениями в адрес звездной пары Кани Уэста и Ким Кардашьян. Мужчина утверждал, что супруги причастны к деятельности террористической организации "Аль-Каида". И видел их обоих укрывающимися в горах Западной Виргинии в секретном тренировочном лагере, где они, якобы, сожгли американский флаг и топтали ногами фотографию бывшего президента США Барака Обамы. Более того, истец заявил, что сама Ким Кардашьян - главарь террористической организации. Однако реальных доказательств своим словам он так и не предоставил.

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