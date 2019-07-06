230 квартир в День столицы сдали в Талдыкоргане

Строительство жилого комплекса было начато в сентябре 2017 года.

Свои долгожданные квартиры получили участники по госпрограмме "Нурлы жер". Три 16-этажных дома сдали в многоквартирном жилом комплексе, расположенного в Юго-Западном районе города. Первых новоселов получающих тут квартиры приехал поздравить аким Алматинской области Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

Строительство этого жилого комплекса было начато в сентябре 2017 года. Генеральным подрядчиком выступила известная компания АО "НСК Астана Курылыс". Стоимость проекта составила около трех миллиардов тенге. В эксплуатацию введено 230 квартир, общей площадью 22 тысячи квадратных метров.

- Обеспечение населения доступным жильем является приоритетным направлением государственной политики. Благодаря разработанным в стране социальным программам тысяча казахстанцев обретут собственную крышу над головой. Не останутся в стороне и жители нашей области. В этом году по области запланирован ввод порядка 800 тысяч квадратных метров жилья. Только в рамках программы "Нурлы жер" выделено 27,9 млрд тенге. На эти средства предусмотрено строительство более трех сот жилых домов на 1279 квартир.На особом контроле поручение по обеспечению жильем многодетных семей. До 2025 года в регионе планируется обеспечить жильем около 5000 малообеспеченных многодетных семей. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность генеральной компании – подрядчику, за качественно проведенное работы, - сказал Амандык Баталов.

К слову для удобства жителей Юго-Западного района на первом этаже расположен центр медико-санитарной помощи, который может оказывать медицинские услуги 24 000 человек, количество посещений в смену составит 400 человек, из них 220 взрослых и 180 детей.

Первые ключи от своей новой квартиры получила Айдана Бексултан. От лица всех новоселов она искренне поблагодарила акима области за обретенное жилье. Под "золотым" дождем традиционного шашу владельцы заветных квадратов долго аплодировали, выражая большую радость.

- Я очень рада, у мене хватает слов передать свои чувства. Работаю в больнице. Теперь у нас есть собственная крыша над головой, - сказала Айдана Бексултан.

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