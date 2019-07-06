Полицейские изъяли у "демонстрантов" дымовые шашки и травматическое оружие

Сотрудниками внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка.

6 июля, в праздничный день, в городах Нур-Султан и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных митингов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан.

В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка.

Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У задержанных были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие.

Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись.

Стоит отметить, что несколько женщин пришли в центр города с детскими колясками, и несмотря на то, что были с малышами, активно пытались поучаствовать в происходящем.

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