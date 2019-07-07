Близ войсковой части в Туркестанской области произошел пожар
Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото : КЧС МВД РК7 июля 2019, 10:01
6 июля в 21:02 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о загорании сухой травы близ войсковой части 2020 Погранслужбы КНБ РК Сарыагаша, Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Принятыми мерами пожарных подразделений пожар локализован в 22:35 и ликвидирован в 22:57. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 3 га.
В тушении пожара были задействованы 22 человека личного состава и четыре единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.
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