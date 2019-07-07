36 детей пострадали при взрыве в Афганистане

Смертник подорвал грузовик со взрывчаткой.

Количество пострадавших в результате взрыва в афганском городе Газни увеличилось до 179, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 погибших и более 40 раненых после того, как смертник подорвал грузовик со взрывчаткой. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.

По данным телеканала Tolo News, пострадавших, большая часть из которых гражданские лица, доставили в больницы. Агентство Пажвак сообщило, что среди пострадавших 36 детей.

Пресс-секретарь афганского президента Ашрафа Гани Садик Садикки осудил атаку талибов и назвал ее терактом.

- Террористическое нападение талибов возле частной школы в городе Газни, которое привело к гибели гражданских лиц, вызывает осуждение и является преступлением против человечности, - написал пресс-секретарь в Twitter.

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