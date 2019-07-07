Два человека скончались в ДТП на трассе

Троих доставили в больницу.

Смертельное ДТП произошло на трассе Атырау - Астрахань днем 6 июля, в 18 километрах от села Жанбай Исатайского района Атырауской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Водитель минивэна Toyota Ipsum не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП на месте происшествия погибли два человека. Троих доставили в больницу.

По неподтвержденным данным, в автомобиле находились жители Мангистау, ехавшие в Армению покупать авто. Ведется следствие.

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