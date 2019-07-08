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В ЗКО нашли труп 25-летней давности

Убийца явился с повинной в полицию - его замучила совесть.

Фото : uralskweek.kz8 июля 2019, 16:26

Труп 25-летней давности нашли в Аксае. Мужчина приехал в Аксай сознаться в убийстве, которое совершил в 1995 году, потому что его замучила совесть, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Уральская неделя".

Информацию об обнаруженном трупе распространили очевидцы в мессенджере Whats’app.

- Мужчина сейчас проживает в Алматы. 6 июля он сам явился в полицию и признался в убийстве 20-летней девушки. Теперь его ожидает суд, — сообщил Болатбек Бельгибеков, руководитель пресс-службы ДП ЗКО.

Подробности данного факта выясняются.


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