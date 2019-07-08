Месси могут надолго отстранить от игр за сборную Аргентины

Возможный срок отстранения - два года.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию за критику в адрес КОНМЕБОЛ, передает "Чемпионат".

За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранен ею от игр за свою национальную команду на срок до двух лет. Если футболист получит в итоге максимальное наказание, он не сможет помочь своей сборной в отборочных играх чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, и в матчах Кубка Америки 2020 года, который будут принимать Аргентина и Колумбия.

В конце первого тайма матча за третье место на Кубке Америки между Аргентиной и Чили у Месси произошел конфликт с игроком из стана соперников Сили Гари Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.

В итоге Аргентина победила Чили со счетом 2:1 и стала бронзовым призером турнира. Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. После он объяснил это так: "Не пошел на церемонию награждения, потому что нам не нужно быть частью этой коррупции", а также добавил: "Повторяю - коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом и в какой-то мере портят его".

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