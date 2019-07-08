130 тысяч жителей Алматы ощущают дефицит чистой питьевой воды

Если прежде бывшему дачному поселку воду подавали по графику, то теперь ее привозят водовозами и отпускают строго по лимиту.

Который год жители алматинского микрорайона "Акжар" и еще восьми соседних микрорайонов просят власти обеспечить их чистой питьевой водой. 4 года назад, когда населенный пункт стал частью мегаполиса, люди надеялись, что все их проблемы останутся в прошлом. Но с момента присоединения жить стало еще труднее, сетуют новоиспеченные горожане. Если прежде бывшему дачному поселку воду подавали по графику, то теперь ее привозят водовозами и отпускают строго по лимиту, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Жители "Акжара" сидят без воды. Полноводная река Аксай всего в нескольких шагах от окраины населенного пункта. Казалось бы, настоящий оазис. Но жителям остается лишь наблюдать за тем, как миллионы кубов живительной влаги протекают мимо и ждать, когда в микрорайон отправят очередной водовоз.

В конце 90-х бывший дачный массив стал активно застраиваться. Тогда местные власти не скупились на обещания, уверяя жителей, что вода будет бесперебойно подаваться в каждый дом. Но людям пришлось собрать деньги на строительство инфраструктуры.

Тамара Акимова - жительница микрорайона "Акжар":

- Мы платили в 1998 году 2 тысячи долларов, чтобы провести эту трассу. С перебоями, но была вода.

Давали ее сначала по графику, несколько раз в неделю. Условия, конечно, еще те, но на жизнь никто не жаловался. А когда в 2015 "Акжар" стал частью мегаполиса, радости жителей не было предела. Но, как говориться, не тут-то было. Воду стали давать еще реже. А чтобы остудить гнев местного населения, в микрорайон стали отправлять водовозы.

Анастасия Нуриева - жительница микрорайона "Акжар":

- Снабдить водой даже из водовоза - чистой, качественной - они не могут. Потому что вода приходит грязная, стоит она максимум день, потом зеленеет, мутнеет, начинает появляться пена. Пить нельзя.

Очень редко вода приходит в дома по старым трубам. Но ее качество тоже оставляет желать лучшего.

Александр Учаев - житель микрорайона "Акжар":

- Все, что угодно, здесь можно найти. И трава здесь, и черви.

Зато на коммерческих объектах с водой проблем не бывает. Люди не топят бани, в огородах засуха, а на соседней автомойке работа, что называется, кипит. Люди неоднократно жаловались, просили местные власти выяснить, откуда такое изобилие у предпринимателей, но в ответ одни обещания.

Галым Камалов - руководитель районного эксплуатационного участка:

- Начали работы, сейчас перемычку делаем диаметров 150 трубы на микрорайон "Акжар". Акжарский старый водопровод 219 диаметром, мы дополнительно даем 150. Я думаю, решится этот вопрос в "Акжаре".

А вот в городском акимате так не думают. Там о проблеме знают и считают эти промежуточные проекты пустой тратой времени и денег. Для того, чтобы обеспечить "Акжар" и еще 8 таких же микрорайонов качественной водой, нужна новая система. Уже ведется разработка проектно-сметной документации двух водоочистных сооружений.

Рита Талдыбай - руководитель отдела планирования городского управления энергоэффективности и инфраструктурного развития:

- Будет построено 140 км водоснабжения, 112 км водоотведения. По микрорайонам "Курамыс", "Жайлау", "Таужолы" проектные работы завершены. Выделены финансовые средства, в текущем году у нас строительно-монтажные работы. По остальным микрорайонам проекты на стадии разработки.

Это означает, что жителям "Акжара" придется терпеть еще как минимум 3-4 года. Но если власти все-таки реализуют этот мегапроект стоимостью 17 млрд тенге, то около 130 тысяч жителей Наурызбайского района получат чистую питьевую воду.

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