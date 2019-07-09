Почти на 20% увеличились пенсионные накопления казахстанцев за год

Полученный инвестиционный доход ЕНПФ вырос на 6%.

К концу мая текущего года пенсионные накопления в ЕНПФ достигли 9,9 трлн тенге, увеличившись на 19,8% за год. Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее сумма накоплений была равна 8,3 трлн тенге, а рост составлял 18,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

Как отмечают аналитики, за последние пять лет пенсионные накопления в соответствующем периоде в среднем увеличивались на 19,6% за год.

Положительная динамика наблюдается по всем видам накоплений. По обязательным пенсионным взносам сумма увеличилась на 19,5% за год, по обязательным профессиональным пенсионным взносам рост составил 33,2%, а добровольные пенсионные взносы увеличились на 6,1%.

Также увеличились пенсионные выплаты, составив за январь–май текущего года 93,4 млрд тенге, годовой прирост — 1,7%. Из них переводы в страховые организации достигли 25,2 млрд тенге; это больше, чем за 11 месяцев 2018 года (22,2 млрд тг), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма увеличилась более чем в 3,5 раза.

24 июня 2019 года министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев в ходе отчетной встречи проинформировал о мерах по пенсионному и социальному обеспечению. Он отметил, что в прошлом году был изменён порядок назначения базовой пенсии. В результате базовая пенсия для более чем 2,1 млн человек, имеющих трудовой стаж свыше 10 лет, была повышена в среднем на 80%. По данным министра, по состоянию на 1 июня текущего года средний размер базовой пенсии составил 27 тыс. тенге, а средний размер совокупной пенсии — 85,8 тыс. тенге.





Полученный инвестиционный доход ЕНПФ с начала 2019 года составил 279,9 млрд тенге — на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (263,8 млрд тг). Чистый инвестиционный доход составил 250,1 млрд тенге, годом ранее — 251,4 млрд тенге.

В свою очередь чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков, составил 226,8 млрд тенге. По состоянию на конец мая 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июня 2018 года по май 2019 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 10,6% при инфляции в размере 5,3%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила более 5%.

В структуре инвестиционного портфеля наблюдаются некоторые изменения. Так, основную долю в нем занимают государственные ценные бумаги РК: 4 трлн тенге, доля сократилась с 45,9% до 40,7%.

Доля ценных бумаг организаций РК увеличились с 26,3% до 28,7%, сумма достигла 2,8 трлн тенге. К примеру, за пять месяцев текущего года были приобретены ЦБ АО "АТФБанк", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Нурбанк".

Доля ГЦБ иностранных государств также выросла — с 11,7% до 15,5%. В денежном выражении ГЦБ иностранных государств составили 1,5 трлн тг, годом ранее — 967,7 млрд тг.

С начала текущего года были приобретены ГЦБ только у США. Их текущая стоимость составляет 1 трлн тенге — на 76,1% больше по сравнению с концом 2018 года (580,1 млрд тг).

Доля депозитов, напротив, сократилась: с 9,4% до 8,2%, сумма вкладов составила 810,4 млрд тенге.

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