1,2 трлн тенге понадобится на развитие Шымкента до 2023 года

План состоит из 10 направлений и 89 проектов.

В Правительстве утвердили комплексный план развития Шымкента до 2023 года, на который, согласно плану потребуется свыше одного триллиона тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

- План состоит из 10 направлений и 89 проектов. В целях уменьшения нагрузки на бюджет дан приоритет частным инвестициям. На реализацию комплексного плана планируется направить 1 трлн 284 млрд тенге. Из них 836 млрд тенге или 65% будут направлено за счет средств частных инвесторов, - сообщил на заседании правительства аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

В рамках плана, по его словам, будет реализован инвестпроект на 190 млрд тенге на установку парогазового оборудования АО "Энергоорталык", что в результате в 2023 году обеспеченность водоснабжением вырастет с 93% до 98%.

- Для развития транспортной инфраструктуры реализуем 11 проектов, в том числе реконструкция автодороги А 2 протяженностью 31 км, продолжение проспекта Кунаева в направлении Ташкента протяжению 21 км, также строительство основных 4 дорожных развязок на пересечении улиц, будут построены объездные дороги Южный и Юго-Восток протяженностью 24 км, а также предусмотрено реконструкция ЖД вокзала, строительство нового терминала на территории аэропорта, - рассказал аким.

Он добавил, что в результате пропускная способность дорог увеличится в с 35 тыс. автотранспорта до 75 тыс., а доля качественных дорог города увеличится с 53% до 62%.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил наращивать в дальнейшем инвестиционный и экспортный потенциал, добавив, что город должен стать региональным хабом и магнитом для инвесторов.

- Для развития сельхозпереработки и проектов экономики простых вещей, помимо двух существующих индустриальных зон, необходим обеспечить строительство новых индустриальных зон – Жулдыз и Шымкент-Агро. Нужно обеспечить также расширение СЭЗ "Онтустик" с привлечением новых инвестиций в легкой промышленности. В целом, активная реализация инвестпроектов позволит довести годовой объем инвестиций в течение пяти лет до 1 трлн тенге, что составит 30% валового регионального продукта и создать 60 тысяч новых рабочих мест, - отметил Мамин.

В целом, по его словам, комплексный план позволит увеличить объемы строительства жилья с 500 тыс. в текущем году поэтапно до 1 млн квадратных метров в год.

- В связи с этим министерству национальной экономики рассмотреть предложения акима по вопросу создания СЭЗ Шымкент-сити. Шымкент имеет выгодное географическое расположение и благоприятные климатические условия. Завершение реконструкции городища Цитадель и строительство парка развлечений международного уровня и аквапарка также реализация других проектов, обеспечит дополнительный приток туристов, - добавил премьер Казахстана.

Он подчеркнул, что реализация плана позволит увеличить валовый региональный продукт с 2 трлн тенге в 2018 году до 3,5 трлн тенге в 2023 году.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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