Более 100 человек задержали на митингах в День столицы
44 человека были привлечены к административной ответственности, 19 человек привлечены к административному аресту, в отношении 23 применен административный штраф.
Фото : Ак Жайык9 июля 2019, 10:25
В кулуарах правительства РК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал вопрос по количеству задержанных сотрудниками правоохранительных органов граждан в ходе проведения митингов 6 июля в городах Алматы и Нур-Султан, передает корреспондент Zakon.kz.
- За проведение несанкционированных митингов 6 июля по стране в городах Нур-Султане и Алматы были задержаны более 100 человек, - сказал он.
По его словам, 44 человека были привлечены к административной ответственности, 19 человек привлечены к административному аресту, в отношении 23 применен административный штраф.
- С остальными провели профилактическую беседу и после этого они были отпущены домой, - пояснил Тургумбаев.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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