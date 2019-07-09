Мамин поручил акимам активизировать работу по проектам "экономики простых вещей"

В работе Проектного офиса находятся более 1500 проектов "экономики простых вещей" на сумму более 1 трлн тенге.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития "экономики простых вещей" в рамках исполнения задачи по наращиванию отечественного производства товаров народного потребления, поставленной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана, и выполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики, данных в ходе рабочих поездок в регионы страны, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

О работе Проектного офиса по реализации Программы льготного кредитования, мерам по увеличению местного содержания в закупках товаров "экономики простых вещей" доложили заместитель премьер-министра РК Ж. Касымбек, председатель НПП РК "Атамекен" А. Мырзахметов. Заслушаны акимы Нур-Султана Кульгинов и Атырауской области Ногаев.

- Развивая "экономику простых вещей", мы решаем вопросы развития МСБ и занятости населения, создавая новые рабочие места, — отметил Аскар Мамин. — Все это положительно влияет на развитие экономики.

В работе Проектного офиса находятся более 1500 проектов "экономики простых вещей" на сумму более 1 трлн тенге.

По проектам "экономики простых вещей" высокая активность бизнеса проявляется в Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской, Туркестанской областях. В свою очередь, акимам Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей и г. Нур-Султан поручено усилить работу по наращиванию производства товаров народного потребления, в том числе с акцентом на объем и стоимость выпускаемой продукции.

Глава Правительства РК сообщил, что с учетом предложений бизнес-сообщества и государственных органов были внесены изменения в условия льготного финансирования для развития проектов "экономики простых вещей". В частности, снижена процентная ставка до 6%, внедрен льготный период по выплате займа, включено 45 новых видов выпускаемой продукции. Принятые меры позволят расширить круг компаний — получателей льготного финансирования.

В целях дальнейшей активизации данной работы премьер-министр РК Аскар Мамин поручил проработать возможность выделения средств на увеличение субсидий для пополнения оборотных средств проектов агропромышленного комплекса.

Наряду с этим, центральным госорганам, акиматам, управляющим холдингам поручено обеспечить достижение КРI по увеличению доли местного содержания в закупках товаров и услуг "экономики простых вещей".

- Программа развития "экономики простых вещей" является важным инструментом для развития предпринимательства и обеспечения занятости, — подчеркнул Аскар Мамин. — Все проекты реализуются в регионах. Акимам необходимо активнее участвовать в реализации программы, предлагать новые проекты, проводить соответствующую разъяснительную работу.

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