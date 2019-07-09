В Нур-Султане прошел ежегодный международный турнир для теннисистов-любителей

В 2019 году побороться за звание лучшего собрались более 100 участников из Казахстана, России, Узбекистана и Украины. А призовой фонд составил один 1, 850 млн тенге.

Ежегодный международный турнир для любителей тенниса прошел в эти выходные в столице Казахстана. Уже 9 лет, благодаря клубу "Астаналык" и Федерации тенниса, корты спорткомплекса "Даулет" собирают участников со всего СНГ и дальнего зарубежья. В этом году побороться за звание лучшего собрались более 100 участников из Казахстана, России, Узбекистана и Украины. А призовой фонд составил один 1, 850 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

- Турнир уже давно стал доброй традицией, так как проводится ежегодно с 2010 года и завоевал большую популярность среди любителей большого тенниса. Nur-Sultan Open проходит в столице три раза в год: во время празднования Наурыза, Дня Первого Президента и Дня столицы. Примечателен тот факт, что с ростом количества участников расширяется и география турнира,– сообщили в Федерации тенниса.

Игроки турнира Nur-Sultan Open делятся на несколько возрастных категорий: мужчины 30+ и 45+, а женщины 20+. Турнир проводится по правилам игры в теннис, принятым Международной федерацией тенниса и делится на две стадии: групповую и финальную стадии Play-off. Игроки, занявшие 1-е – 2-е места в подгруппах, выходят в основную категорию "Мастерс", 3-е – 4-е места – играют в дополнительном турнире "Фьючерс".

Среди участников, есть и ветераны тенниса, это игроки, которые держат ракетку в руках порядка 30 лет.

- Теннис — это хобби, это зараза. Начал заниматься, и уже никогда не бросишь. Это дает стимул к жизни. Человек всю жизнь работает, а вот теннис — это как раз отдушина, в которой можно немножечко отдохнуть. Поэтому играем регулярно, как начали с 35 лет, и до сих пор (на данный момент спикеру 64 года – от авт.). Не жалко проводить свои выходные на кортах, на турнирах, потому что эта игра – удовольствие. Это сложно объяснить. Для этого нужно начать играть в теннис. А играя в теннис, вы получите уйму эмоций, от которых вы потом никогда не откажетесь, - рассказал о своей любви к игре один из ветеранов, представитель Новосибирска Виктор Котовщиков.

По его словам, в Казахстане проводится несколько очень хороших крупных турниров, куда съезжаются спортсмены-любители разных стран. "А когда собирается много народа, это всегда очень интересно. Разные игроки, старые друзья, новые знакомства".

- И у вас очень хорошая организация турниров. В Астану я приезжаю уже 3 года подряд, это в среднем 2 турнира в год, - добавил он.

Говоря о развитии любительского тенниса, участники турнира отметили прогресс, который ощутим по количеству новых участников на таких соревнованиях и членов в теннисных клубах.

- У нас два клуба организовалось в столице, а в Алматы таких клубов с 10-к и соревнования каждые субботу-воскресение. И среди недели проводят огромное количество любителей. В столице становится тоже все больше и больше народа, так что мы видим очень быстрое развитие, - сказала Еркен Сулейменов.

Развитие тенниса, констатировал и именитый спортсмен, а ныне представитель министерства культуры и спорта Серик Сапиев. По его мнению, теннис сейчас культивируется во всех регионах Казахстана. А по официальным данным, теннисом в стране занимается около 25 тыс. человек. Кроме того, и профессиональные теннисисты показывают хорошие результаты.

- Любительские виды спорта развиваются среди людей взрослых, среди молодых спортсменов. В целом у нас все виды спорта развиваются одинаково. Тут все зависит от того, как функционирует сама федерация. Если говорить об узнаваемости вида спорта среди населения, то здесь все напрямую зависит от результатов, которые показывают спортсмены на олимпийских играх, профессиональных турнирах, - добавил он.

Для справки: в 2017 году, с приходом нового руководителя Федерации Булата Утемуратова, была разработана стратегия развития тенниса, одобренная Первым президентов РК и утвержденная Международной федерацией тенниса. Она предполагала в первую очередь создание инфраструктуры - строительство теннисных центров с кортами для детей во всех регионах Казахстана. За 10 лет была проделана колоссальная работа. В настоящее время теннисные центры детско-юношеского направления есть во всех областях. Количество кортов выросло в три раза: было 60, а сейчас 244. В 2018 году закончилось строительство теннисного центра в Петропавловске. К слову, СКО последняя, где не было тенниса.

- Что касается развития любительского тенниса, я сейчас вижу подвижки, даже у нас в Петропавловске, осенью открылся теннисный центр, 4 корта, хардовое покрытие. То, что это появилось в нашем городе – большое достижение. Потому что мы любители очень страдали, у нас не было кортов, мы играли в залах (не предназначенных для тенниса – от авт.), на уличных кортах (не очень хорошего качества – от авт.), а теперь у нас есть корты, и это очень хорошо, - рассказала Наталья Лобач их Петропавловска, которая несмотря на отсутствие профессионального теннисного центра в своем городе уже 9 лет играет в теннис.

Кстати, женщин в теннисе тоже становится больше. Пока всех участниц организаторам удается вместить в одну категорию, но все указывает на то, что и эта тенденция скоро изменится.

Так, например, Татьяна Царева занимается теннисом только 3 года, по меркам любительского соревнования такого масштаба, она еще начинающий игрок. Но тем и хорош теннис, что испытывать себя и свои умения можно на любом этапе своего развития.

- Мне нравится теннис, потому что это не только физическая активность, но и интеллектуальная. Тебе нужно выбирать стратегию, реализовывать ее. Мне не жаль тратить свое свободное время на занятия спортом. Я часто думаю, что мне делать: сидеть дома, гулять всю ночь или идти заниматься спортом. И я выбираю теннис. Занимаюсь где-то два раза в неделю и всем советую заниматься теннисом, это интересно. Хочется конечно, чтобы в Астане было больше кортов, их сейчас недостаточно. Иногда хочется поиграть, а они заняты. И чтобы не только на правом берегу, но и на левом. Чтобы корты появлялись на зонах отдыха, где-то в Боровом, чтобы там тоже можно было играть, - сказала Царева.

Список победителей:

Женский одиночный разряд

Категория Masters 20+

1 место - Морлан Камилла (Караганда)

2 место - Фахрутдинова Рада (Караганда)

3 место - Айтбаева Назым (Нур-Султан)

Женский одиночный разряд

Категория Futures 20+

1 место - Лобач Наталья (Петропавловск)

2 место - Кузнецова Ирина (Караганда)

Мужской одиночный разряд

Категория Masters 30+

1 место - Раззаков Алишер (Ташкент)

2 место - Маликов Игорь (Караганда)

3 место - Хакимов Алмаз (Екатеринбург)

Категория Futures 30+

1 место - Лабузов Дмитрий (Павлодар)

2 место - Сейтжанов Айдос (Кокшетау)

Мужской одиночный разряд

Категория Masters 45+

1 место - Добрынин Руслан (Кемерово)

2 место - Ордабаев Жанат (Алматы)

3 место - Тойшибеков Галымбек (Нур-Султан)

Категория Futures 45+

1 место - Корниенко Виктор (Павлодар)

2 место - Иманкулов Оразбек (Нур-Султан)

Парный разряд

Категория Masters 70+

1 место - Мусаджаном Хотам (Ташкент)/Садиров Авазбек (Ташкент)

2 место - Папертный Валерий (Лисаковск)/ Разинкин Сергей (Лисаковск)

3 место - Котовщиков Виктор (Новосибирск)/ Добрынин Руслан (Кемерово)

Парный разряд

Категория Futures 70+

1 место - Елимбаев Тимур (Атырау)/ Ордабаев Жанат (Алматы)

2 место - Иноятов Зайниддин (Ташкент)/ Рузиев Даврон (Ташкент)

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