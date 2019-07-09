В Казахстане сократят срок выплаты возмещения вкладчикам

Новая норма закона о гарантии по депозитам начнет действовать с 1 января 2020 года.

4 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", который предусматривает сокращение срока выплаты возмещения вкладчикам из резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в случае несостоятельности банка, сообщает Zakon.kz.

Новая норма закона о гарантии по депозитам начнет действовать с 1 января 2020 года.

Что это значит для вкладчиков банков?

В данный момент действует норма: КФГД начинает выплату возмещения в течение 14 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка. На практике, даже при оперативном рассмотрении дел в судах с учетом каждого этапа, в том числе апелляционного производства, судебные процедуры могут занимать 4–5 месяцев со дня лишения банка лицензии.

В 2018–2019 году действие этой нормы коснулось 286 тысяч вкладчиков АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан". КФГД успешно провел работу по подготовке к выплате и вовремя приступил к исполнению своих обязательств перед клиентами трех банков. Этот проблемный опыт позволил КФГД и Национальному Банку Казахстана выступить с законодательной инициативой, которая дала бы вкладчикам возможность быстрее получить свои деньги в случае несостоятельности банка. Эта инициатива получила поддержку Мажилиса и Сената Парламента.

С 1 января основанием для выплаты возмещения из средств КФГД станет лишение банка – участника системы гарантирования депозитов лицензии на проведение всех банковских операций. Таким образом, независимо от скорости последующей подачи исков в суды, рассмотрения дел в судах и возможных апелляционных жалоб, вкладчики банка – физические лица и индивидуальные предприниматели получат выплату из резерва КФГД не позднее 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций.

99,8% депозитных счетов казахстанцев защищены гарантией КФГД на полную сумму с учетом накопленного вознаграждения. 95% вкладчиков трех ликвидируемых банков получили или имеют право получить возмещение на полную сумму. С сокращением срока начала выплаты, система гарантирования депозитов в Казахстане становится эффективной.

Чем обоснован срок 35 рабочих дней?

С 1 января КФГД обязан будет начинать выплату возмещения вкладчикам в течение 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций.

Согласно новому законодательству с момента лишения банка лицензии:

• 20 рабочих дней будет предусмотрено для временной администрации на то, чтобы вынести решение о возможной передаче активов и обязательств банка, лишенного лицензии, другому банку. В этом случае обязательства банка, в первую очередь – депозиты физических лиц, будут переданы другому банку в полном объеме, а не только в пределах гарантируемой суммы. В этом случае выплата из средств КФГД не потребуется – обязательства перед кредиторами банка будут переданы в обмен на активы этого банка,

• если не будет принято решение о передаче активов и обязательств банка, лишенного лицензии, в другой банк, то в течение 10 рабочих дней временная администрация сформирует реестр обязательств перед вкладчиками, а КФГД проведет проверку расчетов, объявит банк-агент и дату начала выплаты,

• не позднее следующих пяти рабочих дней КФГД начнет выплату через отделения банка-агента.

Как проходит выплата вкладчикам АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан"

Казахстанский фонд гарантирования депозитов приступил к исполнению своих обязательств перед вкладчиками АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан" в установленный законом срок. В данный момент в банки-агенты обратились 57,8 тысяч человек. Остаток обязательств перед вкладчиками, которые пока не обратились за выплатой, составляет 2% от первоначальной суммы обязательств.

• Вкладчикам АО "Банк Астаны" выплачено 36,9 миллиардов тенге (98% от первоначальной суммы обязательств). Невостребованные деньги доступны во всех отделениях банка-агента АО "Евразийский банк" до 26 июля. О возможном продлении выплаты через отделения банка-агента КФГД сообщит дополнительно.

• Вкладчикам АО "Qazaq Banki" выплачено 20,1 миллиардов тенге (98% от первоначальной суммы обязательств). Деньги, предназначенные для выплаты 13 тысячам вкладчиков, которые пока не обратились за возмещением, доступны в банке-агенте до 24 декабря.

• Вкладчикам АО "Эксимбанк Казахстан" выплачено 257 миллионов тенге (99% от первоначальной суммы обязательств). 155 вкладчиков, которые пока не обратились за возмещением, могут обратиться в отделения АО "Казпочта" до 4 августа. О возможном продлении соглашения с АО "Казпочта" КФГД сообщит дополнительно.

Какие депозиты подлежат гарантии?

В системе гарантирования депозитов в обязательном порядке участвуют все банки, принимающие депозиты физических лиц, за исключением исламских банков.

На возмещение из средств КФГД имеют право физические лица и индивидуальные предприниматели. КФГД гарантирует деньги, размещенные во вклады, на текущих счетах и платежных карточках. Максимальная сумма гарантии зависит от вида и валюты вклада.

Гарантия по депозитам отдельно в каждом банке составляет:

• 15 миллионов тенге – по сберегательным вкладам в тенге,

• 10 миллионов тенге – по срочным, несрочным вкладам в тенге, по остаткам на банковских счетах и платежных карточках в тенге,

• 5 миллионов тенге – по всем видам вкладов в иностранной валюте.

По депозитам одного вкладчика, размещенным в одном банке одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента 5 миллионов тенге.

КФГД располагает накопленным резервом в объеме 579 миллиардов тенге – эти средства доступны для выплаты в любой момент. Главный источник резерва: взносы банков – участников системы гарантирования депозитов, инвестиционный доход и 70% уставного капитала КФГД.

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