Акимат столицы вынужден обратиться в полицию из-за фейковых аккаунтов Кульгинова

Любая информация, размещенная от имени акима вне этих аккаунтов, является недостоверной.

Акимат города Нур-Султана предупреждает о появлении фейковых аккаунтов Алтая Кульгинова, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.

- В социальных сетях появились фейковые аккаунты акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова. В этой связи сообщаем, что Алтай Кульгинов зарегистрирован в социальных сетях твиттер @AltayKulginov (дата регистрации в твиттере ноябрь 2017 года), фейсбук, инстаграм @altay_kulginov_official, - сказано в сообщении акимата.

Представителей средств массовой информации, а также пользователей социальных сетей в ведомстве просят использовать информацию, указанную на официальных аккаунтах акима Нур-Султана.

- Любая информация, размещенная от имени акима вне этих аккаунтов, является недостоверной. Касательно фейковых аккаунтов аппарат акима города будет вынужден обратиться в правоохранительные органы для пресечения распространения заведомо ложной информации, - добавили в акимате.

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