МВД опубликовало видео задержаний на митингах 6 июля

Органы внутренних дел не допустят нарушений общественного порядка.

В Нур-Султане и Алматы 6 июля были организованы попытки проведения несанкционированных акций, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации.

- В отношении сотрудников, обеспечивающих правопорядок, применялась физическая сила, а так же создавать угрозу спокойствию и безопасности других граждан. Предприменялись попытки перекрыть движения транспорта и создание коллапса на дорогах. В этой связи органами внутренних дел были приняты меры по пресечению нарушений общественного порядка. Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись, - говорится в сообщении.

За организацию и участие в несанкционированных акциях доставлено в полицию более сотни участников. У отдельных задержанных были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие.

44 из них привлечены к административной ответственности, в том числе административному аресту и штрафу. С остальными проведена беседа и они были отпущены домой.

Органы внутренних дел не допустят нарушений общественного порядка и будут принимать меры по защите спокойствия и безопасности граждан в строгом соответствии с действующим законодательством.

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