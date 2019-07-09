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Из-за строительства метро перекроют участок по проспекту Абая

Проезд по улице Момышулы будет осуществляться в обоих направлениях без поворота на проспект Абая.

Фото : Портал Акцент9 июля 2019, 17:06

В Алматы по проспекту Абая восточнее улицы Момышулы с 12 июля по 31 августа будет перекрыто движение, передает Zakon.kz со ссылкой на КГП "Метрополитен".

- В связи с реализацией проекта "Продление второй очереди первой линии метрополитена города Алматы от станции "Москва" до станции "Достык" планируется начало работ по строительству объектов метрополитена на пересечении улицы Б. Момышулы и проспекта Абая. В связи чем, с 12 июля (23:00 ч.) по 31 августа 2019 года будет перекрыто движение по проспекту Абая восточнее улицы Б.Момышулы, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что проезд по улице Момышулы будет осуществляться в обоих направлениях без поворота на проспект Абая.

- Для общественного транспорта будет организован разворот по проспекту Абая. Просим жителей и гостей города Алматы заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторов на дорогах, - отметили в пресс-службе.


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