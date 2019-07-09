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В Алматы самокатчик хотел скрыться после драки с водителем автобуса и был сбит

Полиция разбирается по данному факту.

Фото : кадр видео9 июля 2019, 17:48

Неприятный инцидент попал на камеры очевидцев в Алматы: между самокатчиком и водителем автобуса произошел серьезный конфликт, приведший к аварии, передает Zakon.kz.

Запись распространяют в Сети. Она вызвала широкий резонанс. На видео водитель автобуса 99 маршрута отбирает электросамокат у мужчины, который вырывается и хочет убежать. У водителя разбито лицо. А самокатчик с использованием нецензурной лексики рекомендует ему почитать ПДД.

Заканчивается запись на том, что водитель пассажирского транспорта начал снимать оппонента на телефон, то сорвался с места на дорогу и его сбил джип.

Автобус обслуживает компания City Bus. Согласно предварительной информации, предоставленной в компании, конфликт спровоцировал самокатчик, создавая помехи водителю общественного транспорта. А затем, на одной из остановок он заскочил в салон и ударил водителя автобуса по лицу, после чего попытался сбежать.

- Данный факт в настоящее время зарегистрирован в Управлении полиции Алмалинского района. Водитель автобуса доставлен в 5 ГКБ, мужчина на самокате дает показания в полиции. Более подробные обстоятельства произошедшего станут известны после детального разбирательства по факту, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


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