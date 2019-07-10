Взрывы в Арыси: 65 человек выписаны из больницы

Продолжают лечение 3 человека.

В штабе 4 сектора прошел брифинг о работе по восстановлению Арыси. В нем участвовали вице-министр Индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбек Оскенбаев, советник акима области Уласбек Садибеков, представитель Министерства обороны Кайыргелди Хусаинов, главный врач областной клинической больницы Марат Пашымов, заместитель акима Мангистауской области Килыбай Нурдаулет, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Советник акима области Уласбек Садибеков заявил о привлечении около 800 активных граждан для проведения разъяснительной работы среди жителей города.

- В целях благосостояния жителей Арыси впереди будет проведена большая работа. В конце этой недели пройдет вторая ярмарка сельскохозяйственной продукции, где жители города смогут купить продовольствие, мясо, овощи по заниженной цене. Также в целях социальной поддержки пенсионеров города Арыси запланирован отдых 800 человек в домах отдыха "Мейір" и "Ардагерлер үйі". На сегодня в эти дома отдыха направлено 400 пенсионеров и ветеранов. Запланирован также отдых 4000 детей в летних лагерях в разных регионах республики. На сегодня в летние оздоровительные лагеря направлено 1395 детей, - сказал У. Садибеков.

По словам вице-министра Индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбека Оскенбаева, работа по восстановлению жилых домов ведется интенсивно.

- Изначально было признаны не пригодными 27 домов, но по результатам оценочной работы их число достигло до 149. Оценочная работа продолжается. В скором времени будут восстановлены все дома, - сказал Оскенбаев.

Представитель Министерства обороны РК Кайыргелди Хусаинов довел до сведения, что а настоящее время в радиусе 20 километра вокруг Арыси ведется работа по очистке, будут очищены и склады. А главный врач областной клинической больницы Марат Пашымов сказал, что 65 человек, попавших в больницу в результате взрывов, вылечены полностью и вернулись домой. На сегодня продолжают лечение 3 человека, их состояние стабильно.

Ответственный за 4 сектор города Арыси заместитель акима Мангистауской области Килыбай Нурдаулет сообщил об интенсивности проводимой оценочной работы и восстановления жилых домов на территории города.

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