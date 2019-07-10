Подсчитан средний ущерб от одного ДТП в Казахстане

Выяснилось, что в 86% всех аварий ущерб в среднем оценивался в 344 тысячи тенге.

Подсчитано в какую сумму в среднем оценивается ущерб от одного ДТП в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование, проведенное специалистами страховой компании "Freedom Finance Insurance".

Как часто в Казахстане происходят аварии

Как отмечают авторы исследования, каждый год на дорогах Казахстана происходит в среднем 15,8 тысяч аварий, ущерб от которых исчисляется сотнями миллионов тенге. Так по данным Комитета по статистике, в 2018 году в стране произошло 15 771 ДТП с пострадавшими. В каждой седьмой аварии погибали люди, а всего за это время погибло 2 096 человек. Ранения получили 20 445 человек.

Самый аварийный регион – Алматы. В прошлом году на Южную столицу пришлось 246 аварий на 100 000 человек. На втором месте Жамбылская область – 113 аварий. На третьем месте Павлодарская область (112 аварий), а следом за ней идёт Алматинская, на которую пришлось 111 ДТП. Самые безопасные регионы – Северо-Казахстанская область (32), Шымкент (38) и Карагандинская область (39).

Всего за последние 10 лет на дорогах страны произошло 164 056 аварий, в которых погибло 25 813 человек и ещё 215 015 было ранено.

Во сколько в среднем оценивается ущерб от одного ДТП

Чтобы выяснить, в какую сумму в среднем оценивается ущерб от одного ДТП, специалисты страховой компании проанализировали данные по страховым выплатам за последние четыре года.

В ходе исследования выяснилось, что в 86% всех аварий ущерб в среднем оценивался в 344 тысячи тенге. То есть, этой суммы было достаточно, чтобы восстановить автомобиль от полученных в ДТП повреждений.

Также специалисты распределили все аварийные случаи по отдельным ценовым категориям, чтобы выяснить, на какие суммы ущерб оценивается чаще всего.

Важно: статистика не учитывает ситуаций, когда автовладельцы договорились на месте, не вызывая дорожную полицию или аварийных комиссаров страховых компаний.

Чаще всего ущерб оценивается в сумму от 150 000 до 300 000 тенге. На эту ценовую категорию приходится 26,6% аварийных случаев. В 26,5% случаев ущерб оценивается в 50 000 – 150 000 тенге. Суммарно на эти ценовые категории приходится 53,1% аварийных случаев.

На третьем месте – ценовая категория от 300 000 до 500 000 тенге. На неё приходится 18,2% ДТП. Далее идут аварии, ущерб от которых составил от 500 000 до 1 000 000 тенге (14,5%).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!