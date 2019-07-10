Ермекбаев об Арыси: Я никогда не уходил от ответственности

Виновные, которых установит расследование, понесут наказание по всей строгости закона.

Говоря о событиях в городе Арыси, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев отметил, что с первого дня назначения на эту должность несет ответственность за все, что происходит в Вооруженных силах РК, передает корреспондент Zakon.kz.

По результатам расследования будет определена ответственность каждого должностного лица.

- Лично я, как руководитель оборонного ведомства, по существующему у нас в Казахстане "О государственной службе" неписаному закону, с первого дня назначения на эту должность, то есть с 7 августа 2018 года несу ответственность за все, что происходит в Вооруженных силах. Эту ответственность с себя не снимаю. И никогда не уходил от ответственности и не собираюсь этого делать. Виновные, которых установит расследование, понесут наказание по всей строгости закона, - пообещал Ермекбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!