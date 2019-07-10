Ермекбаев об Арыси: Я никогда не уходил от ответственности
Виновные, которых установит расследование, понесут наказание по всей строгости закона.
Фото : МО РК10 июля 2019, 15:26
Говоря о событиях в городе Арыси, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев отметил, что с первого дня назначения на эту должность несет ответственность за все, что происходит в Вооруженных силах РК, передает корреспондент Zakon.kz.
По результатам расследования будет определена ответственность каждого должностного лица.
- Лично я, как руководитель оборонного ведомства, по существующему у нас в Казахстане "О государственной службе" неписаному закону, с первого дня назначения на эту должность, то есть с 7 августа 2018 года несу ответственность за все, что происходит в Вооруженных силах. Эту ответственность с себя не снимаю. И никогда не уходил от ответственности и не собираюсь этого делать. Виновные, которых установит расследование, понесут наказание по всей строгости закона, - пообещал Ермекбаев.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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