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Праздничных дат стало больше в Казахстане

Добавилось три праздника.

Фото : infourok.ru10 июля 2019, 15:32

Правительство Казахстана своим постановлением от 3 июля 2019 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлены три даты:

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля;

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона - 29 августа;

День пожилых людей - 1 октября.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.


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