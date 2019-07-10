Праздничных дат стало больше в Казахстане
Добавилось три праздника.
Фото : infourok.ru10 июля 2019, 15:32
Правительство Казахстана своим постановлением от 3 июля 2019 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, добавлены три даты:
День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля;
День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона - 29 августа;
День пожилых людей - 1 октября.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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