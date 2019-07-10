Праздничных дат стало больше в Казахстане

Добавилось три праздника.

Правительство Казахстана своим постановлением от 3 июля 2019 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.



В частности, добавлены три даты:

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля;

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона - 29 августа;

День пожилых людей - 1 октября.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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