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МС Сайлаубек планирует вернуться на публику с новым треком

В нашем распоряжении также оказалась видеозапись самого трека

Фото : abai.kz10 июля 2019, 17:16

Имевший популярность неоднозначный рэпер МС Сайлаубек готов представить новый трек. Прадв, теперь совместно с доюродным братом по имени Думан Жармахан, передает Zakon.kz.

"Жломана симана камана блэт" - каждый казахстанец прочитав эти, казалось бы, ничего не значащие четыре слова, улыбнется во весь рот. Именно эта фраза стала своеобразным гимном знаменитого в середине 2010-х и в то же время неоднозначно воспринимающегося в нашем обществе рэпера МС Сайлаубека. И вот он возвращается!

В нашем распоряжении оказалась видеозапись самого трека.

Добавим, что последним видео, которое рэпер выкладывал в своем Instagram, была старинная запись, где он вместе с Думаном дает интервью в загородном доме под Алматы для телевидения.


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