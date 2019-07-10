Интернетом обеспечат села Казахстана при поддержке БРК

Все работы планируется завершить к 1 июля 2020 года.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) открыло финансирование проекта по обеспечению широкополосным доступом к интернету (далее - ШПД) сельских населенных пунктов во всех областях страны (далее – Проект). Стоимость Проекта составляет 16,8 млрд тенге. БРК предоставил заем в сумме 13,3 млрд тенге сроком на 12 лет. Остальной объем необходимых инвестиций в размере 3,5 млрд тенге обеспечит заемщик - ТОО "SilkNetCom".

В рамках Проекта в 2020 году планируется проложить от существующих магистральных сетей АО "Транстелеком" волоконно-оптические линии связи общей протяженностью 6 200 км во все регионы страны, что обеспечит доступ к ШПД государственных органов и бюджетных учреждений (свыше 1 200 точек ШПД) в 421 селе.

- БРК открыл финансирование инвестиционного проекта – обеспечение доступа к интернету в сельских населенных пунктах Республики Казахстан. Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан", цель которой расширить доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры для повышения качества жизни населения, - отметила старший банкир Дирекции по работе с клиентами Банка Развития Казахстана Асем Шакенова.

Реализация Проекта позволит предоставить высокоскоростной доступ ко всемирной сети 1222 государственным органам и бюджетным учреждениям, при этом охватив ШПД порядка 1 млн сельских жителей.

- Эта цифра отражает около 15% от 7,75 миллионов резидентов областей (районов), которые будут соединены высокоскоростной широкополосной сетью. Наличие высокоскоростной волоконно-оптической связи в государственных учреждениях на селе не только улучшит скорость и качество работ, но и станет базой для реализации множества проектов по Государственной Программе "Цифровой Казахстан", таких как электронное правительство, электронное здравоохранение и т.п. Таким образом, мы уменьшим цифровое неравенство между городом и селом, - подчеркнул генеральный директор ТОО "SilkNetCom" Асет Зейнуллин.

Он также отметил, что компания сейчас проводит работу с местными исполнительными органами, которые оповещают жителей на предмет наличия волоконно-оптической связи.

- Если у них есть желание, то они могут подключиться, подать заявку, мы ее рассматриваем, собираем документы и подключаем. С этим нет никаких проблем. Стоимость этой услуги – мы совместно с регулятором, министерством разрабатываем сейчас как раз-таки поправки, чтобы удешевить данный интернет, то есть, чтобы вы понимали, этот интернет будет таким же как в городе, но цена как в городе не особо подходит для села, - резюмировал Зейнуллин.

На данной стадии компания уже подключила к ШПД более 230 поселков в разных регионах - это порядка 700 госорганов. На данный момент производятся работы по завершению последней инвестфазы, где будут подключены дополнительно 200 сел и еще 505 госорганов.

- Инвестиционные фазы разделены на три периода: 2018, 2019 и 2020 год. Все работы по 2018-2019 году мы уже закончили. Осталась последняя фаза. Ведутся работы, многие уже закончены, но основной удар придется на конец лета, чтобы закончить все точки 2020 года, - сказал Данияр Шыингыисов – заместитель генерального директора ТОО "SilkNetCom" .

Все работы планируется завершить к 1 июля 2020 года. Реализация проекта позволит предоставить высокоскоростной доступ ко всемирной сети 1222 государственным органам и бюджетным учреждениям, при этом охватив ШПД порядка 1 млн сельских жителей.

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