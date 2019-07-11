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"Тобол" стартовал в Лиге Европы

Игра прошла вничью.

Фото : ФК Тобол11 июля 2019, 01:57

Костанайский "Тобол" сыграл вничью с ФК "Женесс" в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает Vesti.kz.

Встреча прошла в Люксембурге и завершилась со счетом 0:0.

Протокол соревнования

'61 Замена Янник Макота ⇐ Фредерик Кьере

'72 Замена Давид Соарес Де Соуза ⇐ Соареш Брандон Роша

'78 Замена Эмманюэль-Эрве Ляпьер ⇐ Клейтон Морейра Де Соуза

Ответный матч команды проведут 18 июля. Эта игра состоится на "Астана Арене", так как "Тобол" из-за ремонта аэропорта в городе не смог сертифицировать свой стадион.


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