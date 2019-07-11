Новорожденного похитили из родильного дома в Таразе
Его нашли. Подозреваемая - мать грудного ребенка.
Фото : Криминальная Украина11 июля 2019, 09:39
Полицейские в течение двух часов раскрыли тяжкое преступление, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.
8 июля в ЦОУ Управления полиции Тараза обратилась молодая женщина с сообщением о том, что из областного перинатального центра похитили ее новорожденного ребенка.
- Операцию по розыску ребенка возглавил начальник Управления полиции Тараза полковник полиции Ардак Мадимаров. В раскрытии преступления активное участие приняли сотрудники Батальона патрульной полиции областного центра, силами которых были изучены материалы со всех видеокамер, установлена похитительница и направление, в какую сторону она пошла после того, как покинула роддом. Досконально прочесан весь близлежащий жилой сектор, осмотрены все номера в расположенной поблизости гостиницы, в одном из которых и был обнаружен похищенный младенец, - рассказали детали раскрытия преступления в ДП региона.
Тяжкое преступление удалось раскрыть в течение двух часов, ребенка вернули матери.
- По подозрению в похищении младенца задержана 22-летняя жительница села Каракемер Жамбылского района Жамбылской области. Начато досудебное расследование по статье 135 части 2 пункта 1 (Торговля несовершеннолетними, группой лиц, по предварительному сговору) УК РК, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время рассматривается мера пресечения для подозреваемой с учетом того, что у нее имеется грудной ребенок, - отметили в полиции.
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