Фонд Утемуратова выделил 760 млн тенге на строительство жилья для 100 семей в Арыси

Земельный участок для строительства микрорайона уже определен, одновременно с жилыми домами будет вестись строительство всей необходимой инфраструктуры.

На средства Фонда Булата Утемуратова будут построены 50 домов типа "дуплекс", каждый из которых рассчитан на две семьи. Было выделено 760 млн тенге (2 млн долларов).

Строительство будет проходить по прямому заказу и с контролем со стороны Фонда, подрядчики уже выбраны, возведение домов планируется завершить к середине сентября этого года. Дома будут готовы к заселению сразу после окончания стройки, с чистовой отделкой, необходимой бытовой техникой, кухонным гарнитуром и оснащенным санузлом. Для одного дома отведен земельный участок площадью 10 соток, таким образом у каждой семьи появится еще и свой огород.

- Весь Казахстан переживает по поводу случившегося в Арыси, трагедия откликнулась в каждом сердце. Мы хотим поддержать наших соотечественников и внести свой вклад в восстановление города. Поэтому учредитель Фонда принял решение расширить и продолжить проект "Баламекен", направленный на строительство домов для нуждающихся в жилье казахстанцев. Проект был начат весной текущего года в Кызылорде, где на деньги, выделенные Фондом, были построены дома для 100 малообеспеченных многодетных семей. Положительный опыт, который мы получили в Кызылорде, мы применим в Арыси, - рассказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Земельный участок для строительства микрорайона уже определен, одновременно с жилыми домами будет вестись строительство всей необходимой инфраструктуры.

Ранее Фонд Булата Утемуратова объявил о выделении в рамках проекта "Карта помощи" 60 млн. тенге для 2 тыс. пострадавших жителей г. Арысь. Деньги получат многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями.

В рамках проекта "Баламекен" Фонда Булата Утемуратова в Кызылорде были построены дома для 100 малообеспеченных многодетных семей. Проект продолжится в Арыси, где к середине сентября будут построены аналогичные дома для 100 семей.

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