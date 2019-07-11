Мужчина умер при задержании полицейскими в Кызылординской области

Было ли это убийство или несчастный случай сейчас выясняет следствие.

43-летний мужчина погиб в момент задержания полицейскими в Кызылординской области. Родные погибшего считают, что это было убийство, однако представители Департамента полиции области эту версию опровергают, сообщает Zakon.kz.

10 июля 2019 года в социальных сетях появилось видео, где женщина рассказывает об убийстве полицейскими Кызылординской области местного жителя.

Там же размещено обращение к представителям СМИ от имени убитой горем племянницы.

- Сегодня ночью четверо сотрудников полиции города Кызылорды насмерть забили моего дядю Ажимбаева Бауыржана Шакимулы, 1976 года рождения при задержании. Я считаю, что это просто вопиющий случай, о котором должна знать вся страна! Я прошу Вас, взять это дело под свой личный контроль, и чтобы никто из совершивших это преступление не остался безнаказанным. Меня зовут Абсаматова Ажар. Еще раз прошу вас, мать потеряла третьего ребенка, и единственного сына. Я прошу вас осветить это дело. Эти люди должны получить должное наказание!!!! - написала женщина.

Данную информацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области.

- 10 июля 2019 года 43-летний житель города Кызылорды в ночное время в состоянии алкогольного опьянения управлял автотранспортом. На законные требования сотрудников полиции он оказал сопротивление. При сопровождении его в служебную машину он неожиданно потерял сознание. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь, но до приезда скорой он скончался. Данное происшествие зарегистрировано на портативный видеорегистратор сотрудников полиции. При наружном осмотре трупа по заключению судебно-медицинского эксперта фактов насилия не обнаружено. По факту смерти указанного гражданина Управлением собственной безопасности Департамента полиции Кызылординской области проводится досудебное расследование. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства происшествия выясняются, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

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