Назначен заместитель акима Алматы

Им стал Сапарбек Туякбаев.

Распоряжением акима города Алматы по согласованию с Администрацией Президента РК Сапарбек Туякбаев назначен заместителем акима города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Туякбаев родился в 1979 году. В 2001 году окончил Ближневосточный технический университет (Турция), в 2004 году — университет Торонто (Канада).

Трудовую деятельность начал в 2005 году. В 2005–2009 годы занимал различные должности в Агентстве по делам госслужбы, Посольстве РК в РФ, министерстве индустрии и торговли, Администрации Президента.

В 2012–2017 годы работал заместителем акима Южно-Казахстанской области, курировал вопросы инвестиций, промышленности и предпринимательства.

С октября 2016 года - председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК. С ноября 2017 года занимал должность председателя правления АО "НК "Kazakh Invest".

В свою очередь, ранее занимавший данную позицию Марат Сембеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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