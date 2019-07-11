14 человек задержали за сбор золотого корня в ВКО

Среди них были двое подростков 15-16 лет.

В ходе очередных рейдовых мероприятии в Зайсанском районе полицейские совместно с инспекторами РГКП по "Охотозоопром" выявили и пресекли группу лиц, у которых обнаружены и изъяты 42 мешка "золотого корня", занесенного в Красную книгу как редкий исчезающий вид растения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Факт выявлен на участке "Кок томар" Кенсайского сельского округа, где задержанные выкапывали растение похожее на "золотой корень".

На сегодняшний день сотрудниками полиции установлены личности подозреваемых, пятеро из них жители Курчумского, остальные девять жители Зайсанского района ВКО в возрасте от 15 до 53 года.

Сейчас специалисты назначили экспертизу. Эксперты должны выяснить, действительно ли изъятое растение является "золотым корнем". Если эксперты подтвердят, что задержанные незаконно выкапывали родиолу розовою, то будет установлен нанесенный государству ущерб.

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 339 УК РК – " Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Отметим, что родиола розовая, или золотой корень, имеет много полезных лечебных свойств и широко используется в народной медицине. Занесена в Красную книгу Казахстана, так как численность этого растения уменьшается с каждым годом из-за массового незаконного сбора.

Напомним, что на данном участке подобный случай был выявлен сотрудниками полиции и на прошлой недели, где жители Алматинской области выкопали более 10 мешков краснокнижного растения.

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