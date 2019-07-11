КВН-щик получил должность в федерации панкратиона

В его обязанности будет входить развитие и информирование о важных событиях.

Известный казахстанский квнщик Нурдаулет Шертим получил должность в федерации панкратиона столицы Казахстана, передает Zakon.kz.

С назначением известного участника казахстанских команд КВН "Казахи" и "АстанаKZ" поздравили с назначением на пост директора по развитию массового спорта и связи с общественностью Федерации панкратиона столицы Казахстана представители Академии единоборств Tobet top team.

Известно, что в обязанности Нурдаулета будет входить развитие и информирование о важных событиях данного вида единоборств для казахстанцев.





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