Как казахстанец получил роль в фильме Disney "Мулан"

На эту роль был утвержден актер из Канады, который прошел кастинг, но в последний момент решили взять нашего соотечественника.

Основатель и руководитель группы каскадеров Nomad Stunts, постановщик трюков, каскадер, актер Жайдарбек Кунгужинов рассказал о работе на проекте студии Disney "Мулан" и приоткрыл тайну, в роли какого героя он появится на экране, передает Zakon.kz.

Съемки картины "Мулан" проходили в Китае и Новой Зеландии. На проект студии Disney Жайдарбека пригласили в качестве каскадера и хорс-тренера. Он готовил лошадей для актеров и для трюков. Но в один момент ему выпал шанс сыграть одну из ролей.

- Продюсер фильма, с которым мы были знакомы еще со съемок сериала "Марко Поло" для Netflix, решил, что я хорошо справлюсь с ролью предводителя отряда "волков" - что-то вроде спецназа Бори Хана (эту роль исполняет Джейсон Скотт Ли). У меня три небольшие сцены, но в финальной битве я сражаюсь с актером Донни Йеном. Вообще, на эту роль был утвержден актер из Канады, который прошел кастинг, но в последний момент решили взять меня, так как продюсер был уверен, что я смогу сам выполнить все трюки – сложные проскоки, драки. Я думаю, что меня взяли, потому что я хорошо делаю трюки (смеется), - сказал Жайдарбек Кунгужинов.

В постановке трюков для фильма "Мулан" участвовали каскадеры из разных стран.

- Из съемочного процесса самым замечательным было то, что в какой-то момент хорс-мастер доверил мне площадку, на которой снимались все сложные проскоки, которые делали в основном наши ребята из Nomad Stunts, а также каскадеры из Болгарии и Австралии. То, что на проекте Disney мне доверили такую ответственную работу на втором юните (проект снимали двумя юнитами, один юнит снимали в Китае, второй - в Новой Зеландии, где и работали Nomad Stunts - Прим. авт), было очень круто, - поделился эмоциями Жайдарбек Кунгужинов.

В составе группы Nomad Stunts, основанной в 2000 году, каскадеры из пяти стран – Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Канады и Австралии. В активе группы такие фильмы как "Мулан", "Томирис", "Неудержимые 2", "47 ронинов", "Конан Варвар", сериалы "Эртугрул", Marco Polo для Netflix и Warrior для HBO.

За время существования группы каскадерам Nomad Stunts удалось поработать с такими звездами мирового кинематографа, как Киану Ривз, Джет Ли, Джейсон Стетхэм, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Колин Фаррел, Таданобу Асано, Боло Йен, Кэри-Хироюки Тагава, Шон Бин, Стивен Лэнг, Натан Джонс, Эд Харрис, Натали Портман, Дэнни МакБрайд, Кристиан Слейтер и другие.

- На съемках "Мулана" нашу группу всегда держали обособленно от всех, выделяли качество нашей работы и всегда говорили – это Nomad Stunts. Наши парни делали все сложные трюки, стойки, проскоки – думаю, зрители оценят их в фильме, - заключил Кунгужинов.

В 2015 году Жайдарбек Кунгужинов был принят в Международную группу постановщиков трюков Hitz International. Благодаря этому каскадеры Nomad Stunts вошли в состав одной из лучших мировых каскадерских команд.

Он - номинант премии Мировой академии каскадеров "Таурус" за работу над российской картиной "Викинг" (2017 год, Лос-Анджелес, США), обладатель награды "За популяризацию спорта в кино" Международной академии боевых искусств (2013 год, Атлантик Сити, США), заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена "Курмет".

Первый трейлер фильма-ремейка от Disney "Мулан" был опубликован студией 7 июля. Фильм является адаптацией культового мультфильма 1998 года "Мулан".

Главную роль в истории о девушке-воине сыграла китайская актриса Лю Ифэй. В фильме также задействован известный актер и мастер боевых искусств Джет Ли. Мировая премьера картины запланирована на 27 марта 2020 года.

Альберт Ахметов

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