Снаряд взорвался на полигоне во время учений, 9 военнослужащих пострадали

Виновным признали начальника рода войск-начальника артиллерий войсковой части 12740.

В Алматинской области за халатное отношение к службе осудили подполковника, начальника рода войск-начальника артиллерий войсковой части 12740, расположенной в селе Сарыозек, Кербулакского района, передает Zakon.kz.

Согласно приговору суда, начальник рода войск-начальник артиллерий войсковой части 12740 подполковник Р. в 2018 году допустил халатное отношение к службе, что повлекло взрыв неустановленного снаряда при изготовлении его подчиненными военнослужащими мишеней для стрельб с использованием подручных средств. В результате взрыва четверо военнослужащих получили тяжкие телесные повреждения, а пятеро - легкие.

Инцидент произошел во время лагерного сбора и подготовке к стрельбищам.

Одному из пострадавших оторвало пальцы рук. В суде он рассказал, что являлся сержантом взвода, во время нахождения на полигоне "Казахстан" ему и другим военнослужащим поступил приказ от капитана установить мишени из подручных средств. Также, лично подсудимый давал ему указание установить мишени из чего-либо, чтобы выполнить задачу.

- Ранее мишени не изготавливали и не устанавливали, опыта не имели, просто окапывали в земле в виде круга. Во время установки мишеней из подручных средств начал забивать неустановленным предметом гвоздь, во время чего произошел взрыв, в результате которого ему оторвало пальцы рук, - следует из показаний потерпевшего.

Начальник лагерного сбора для проведения стрельб артиллерийских подразделений на полигоне "Казахстан" в суде рассказал, что об отсутствии мишеней у подсудимого ему не было известно, так как никто об этом не доложил.

Он также пояснил, что в выписке из приказа о проведении лагерного сбора и запланированных стрельбах было указано о необходимости прибыть на авиационный полигон "Казахстан" подготовленными и обеспеченными всеми материальными средствами. Из Управления Командующего Десантно-штурмовых войск она была направлена заранее во все войсковые части, участвующие в сборе, в том числе в

часть 12740.

Свидетель пояснил в суде, что мишени не должны были изготавливаться из подручных средств.

- В соответствии с заключением военно-уставного исследования, подполковником Р. допущены низкая требовательность, слабое руководство и формальный подход к изучению и доведению мер безопасности при обращении с неразорвавшимися снарядами подчиненным личным составом, - указано в судебном документе.

Приговором военного суда Алматинского гарнизона Р. осужден по части 2 ст. 453 УК РК (халатное отношение к службе) к 2 годам лишения свободы. Осужденный с приговором не согласился. Он и его адвокат посчитали, что суд первой инстанции допустил односторонность при исследовании доказательств, не обеспечил полноту судебного следствия, выводы суда, изложенные в приговоре не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК посчитала, что суд первой инстанции правильно пришел к выводу о вине Р. и оставила приговор в силе.

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