Запуск "Протона-М" с Байконура могут снова перенести

Запуск этого космического аппарата очень важен для продолжения научных исследований Вселенной, потому проверки по его поручению проводятся с особой тщательностью.

На Байконуре проводится подготовка к пуску ракеты "Протон-М". Во время наземных испытаний было выявлено замечание к ракете-носителю, в связи с чем будет решаться вопрос по времени пуска ракеты, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Роскосмоса".

Как сообщается, представители Госкорпорации "Роскосмос" и специалисты ракетно-космической отрасли на космодроме Байконур проводят подготовку к пуску ракеты космического назначения "Протон-М" с космическим аппаратом "Спектр-РГ". Проводится цикл плановых испытаний и дополнительные проверки всех систем ракеты-носителя, разгонного блока "ДМ-03" и обсерватории.

- Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Государственной комиссии на Байконуре, где примут окончательное решение по пуску в основное или резервное время, - сообщает "Роскосмос".

Ранее запуск обсерватории "Спектр-РГ" был перенесен на 12 июля 2019 года в связи стем, что на завершающем этапе подготовки было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подчеркивал, что запуск этого космического аппарата очень важен для продолжения научных исследований Вселенной, потому проверки по его поручению проводятся с особой тщательностью.

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