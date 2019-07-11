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Казахстан находится в аутсайдерах в рейтинге по качеству автодорог

За последние 3,5 года в сфере строительства дорог пресечено порядка 100 коррупционных правонарушений.

Фото : fishki.net11 июля 2019, 15:39

Казахстан находится в аутсайдерах в мировом рейтинге по качеству автомобильных дорог по итогам 2018 года. Об этом на совещании сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проблемы в сфере автомобильных дорог являются очень чувствительными для населения. К сожалению, в рейтинге стран по качеству автомобильных дорог по итогам 2018 года наша страна занимает не очень хорошую 106 позицию из 140 стран. Фактически мы находимся в аутсайдерах. И в очень значительной степени причиной тому является коррупция, - сообщил Бектенов.

По его словам, за последние 3,5 года в сфере строительства дорог пресечено порядка 100 коррупционных правонарушений.

- В числе разоблаченных - должностные лица "КазАвтоЖол", "КазахАвтоДор", местных исполнительных органов, Центра качества дорожных активов, сформированного на базе областных дорожных лабораторий, а также представителей других структур, - напомнил первый замглавы Агентства.

Он объяснил, что факты коррупции в этой сфере в основном связаны со взяточничеством, за подписание контрактов, покровительство незаконной предпринимательской деятельности, непринятие административных мер, а также с хищениями бюджетных средств при проведении госзакупок.

- Для решения проблем в этом направлении по рекомендации Агентства при РГП "Национальный центр качества дорожных активов" открылся проектный офис, цель которого создание эффективных механизмов и процедур, направленных на противодействие коррупционным направлениям в сфере автодорог, - отметил Олжас Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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