Начался пожар в Арыси на складе дэпо

Опасности для жизни и безопасности горожан нет.

Фото : Facebook

В Арыси произошло возгорание склада на территории депо. Цех ТЧЭ 32, передает Zakon.kz. - Все службы работают на ликвидации пожара. Задействовано 8 единиц техники и 55 человек личного состава ДЧС. Предварительная причина не осторожное обращение со сварочным аппаратом во время ремонтных работ, - сообщил на своей странице советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. По его словам, опасности для жизни и безопасности горожан нет. - Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем, - отметил он.

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