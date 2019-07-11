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Начался пожар в Арыси на складе дэпо

Опасности для жизни и безопасности горожан нет.

Фото : Facebook11 июля 2019, 17:21

В Арыси произошло возгорание склада на территории депо. Цех ТЧЭ 32, передает Zakon.kz.

- Все службы работают на ликвидации пожара. Задействовано 8 единиц техники и 55 человек личного состава ДЧС. Предварительная причина не осторожное обращение со сварочным аппаратом во время ремонтных работ, - сообщил на своей странице советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

По его словам, опасности для жизни и безопасности горожан нет.

- Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем, - отметил он.


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