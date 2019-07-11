В сфере строительства дорог выявляют людей, запятнавших свою репутацию

В центре качества дорожных активов и филиалах организации девять человек привлекались к уголовной ответственности.

Бывшие осужденные трудятся в филиалах компании "КазАвтоЖол" и национального центра качества дорожных активов. Об этом на совещании сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Кадровая работа – тоже есть вопросы. По "КазАвтоЖол". В Восточно-Казахстанском областном филиале Омирбаев возглавлял, начали выяснять – оказывается, был осужден ранее за совершение коррупционного преступления. Прямое нарушение норм законодательства. После нашего вмешательства – освобожден, - сообщил Бектенов.

Он, обращаясь к представителю компании, добавил, чтобы такие случаи больше не повторялись.

- Хорошо всех посмотрите. Чтобы у нас больше такого не было. Тем более в "КазАвтоЖол" большие средства выделяются. Здесь у нас лица, которые уже свою репутацию запятнали. Они, к сожалению, на руководящих позициях находятся, - сказал первый замглавы Агентства.

Также, по его словам, есть вопросы по национальному центру качества дорожных активов.

- Тоже наши сотрудники посмотрели – в центре и филиалах 9 человек ранее привлекались к уголовной ответственности за различные правонарушения. Среди них не только коррупция, но и другие составы – вплоть до государственной измены тоже есть. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, очень большие вопросы к подбору кадров, - отметил Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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