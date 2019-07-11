230 многодетных семей справили новоселье в ВКО

Глава региона Даниал Ахметов посетил Глубоковский район для того, чтобы лично поздравить 13 счастливых новоселов.

Прошло всего две недели с момента проведения заседания областной Общественной комиссии по решению вопросов обеспечения многодетных семей жильем, где аким ВКО Даниал Ахметов пообещал закончить первый этап работы и вручить 230 ключей от домов семьям на селе, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что по поручению главы региона в 88 сельских округах и 4 районных центрах были созданы рабочие комиссии, в состав которых вошли представители общественных организаций и многодетные матери. Они провели работу по отбору домов и квартир на селе для выкупа. При выборе жилья учитывалась возможность заниматься подсобным хозяйством, условия для разведения скота и посадки огорода. Так для многодетных семей было подобрано 196 домов в сельских округах и 34 дома в районных центрах. Общая сумма приобретения жилья составила 558,5 млн.тенге из внебюджетных средств. 26 июня, во время заседания областной Общественной комиссии по видеоконференцсвязи все члены районных групп доложили Даниалу Ахметову о проведенной работе. Требовалось 10 дней для решения всех юридических вопросов. Сегодня, 11 июля, все 230 многодетных семей, проживающих в селах в Восточного Казахстана, получили ключи от долгожданных новых домов.

Глава региона Даниал Ахметов посетил Глубоковский район для того, чтобы лично поздравить 13 счастливых новоселов.

- Многодетные семьи - это достояние всей страны. Мы решили сейчас одну из важных проблем - вопрос обеспечения жильем многодетных семей на селе. Больше всего мне понравилось, что дома приобретались не по решению власти, а по оценке комиссии и самих многодетных матерей. Все семьи довольны и счастливы. Я желаю, чтоб в ваших домах всегда было счастье, будьте здоровы. В ближайшее время мы снимем все проблемы получения жилья в городах и районных центрах, - отметил Даниал Ахметов.

Счастливая мама четверых детей Айнур Токтарбаева поделилась своими эмоциями от долгожданного переезда в новый дом.

- Я очень довольна, что теперь у моей семьи есть большой дом с отдельными пристройками. Раньше мы снимали маленький домик. В дальнейшем я планирую завести свое хозяйство. Огромное спасибо нашему государству за такую поддержку, - говорит женщина.

В это же время вручение ключей проходило в других районах области. Таким образом, наибольшее количество новоселов – 37 семей – в Бородулихинском районе, 34 – в Кокпектинском, 27 – в Тарбагатайском, 23 – в Уланском, 20 - в Урджарском районе.

Примечательно, что скоро стартует второй этап проекта по обеспечению жильем многодетных семей. Теперь на очереди больше 300 семей из районных центров. В настоящий момент с акимами городов и районов прорабатываются механизмы дальнейших действий по программе ипотечного кредитования «Бақытты отбасы» для многодетных, неполных и малообеспеченных семей, где оператором является Жилстройсбербанк Казахстана, с условиями суммы займа до 10 млн тенге на 20 лет под 2% годовых, первоначальный взнос 10% от суммы займа с возможностью покрытия за счет жилищного сертификата.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!